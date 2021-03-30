Россияне приобрели туры с кешбэком более чем на 4 млрд рублей

В рамках третьего этапа программы туристического кешбэка россияне приобрели туры более чем на 4 млрд рублей. Об этом на заседании совета по межнациональным отношениям сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"У нас за прошедшие две недели общий оборот продаж составил почти 4 млрд рублей, воспользовалось (программой - прим.) около 200 тыс. наших граждан, и в виде возврата части стоимости нашим туристам, нашим гражданам уже вернулось более 700, а если быть точной - 712 млн рублей", - приводит слова Догузовой ТАСС.

Третий этап программы продаж туров с кешбэком стартовал 18 марта. Поехать в путешествие по России и вернуть за это часть средств можно до 30 июня.