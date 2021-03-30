Восьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублев вышел в 1/8 финала на "Мастерсе" в Майами. Это уже 18-я победа Рублева в сезоне при трех поражениях. И он лидер ATP-Тура в этом списке. На втором месте - Даниил Медведев (16-2), который во вторник вечером может улучшить или ухудшить статистику после встречи с американцем Франсисом Тиафо. Дальше идут грек Стефанос Циципас (15-4), Александр Бублик из Казахстана(14-7), еще один россиянин Аслан Карацев (13-3) и венгр Мартон Фучович (13-5).

Кстати, именно Фучовича Рублев буквально разгромил в третьем круге в Майами, выиграв матч всего за 53 минуты со счетом 6:2, 6:1. Мартон и Андрей уже третий раз за март встречаются на турнирах. И каждый раз сильнее оказывался россиянин. В Роттердаме Рублев победил в финале, в Дохе Фучович снялся с матча, а в Дубае уступил в четвертьфинале.

- Обычно у нас более упорные матчи. Думаю, тут повлияли нюансы, - приводит слова Рублева пресс-служба Тура. - Во-первых, я хорошо играл, а во-вторых, Мартон накануне больше трех часов бился против Танаси Коккинакиса на жаре. Фучович много сил оставил на корте. Думаю, это, конечно, сыграло мне на руку.

За выход в четвертьфинал соревнований россиянин поспорит с чемпионом US Open-2014 хорватом Марином Чиличем. И Рублев снова настраивается на личный рекорд. Он в шестой раз вышел в 1/8 финала турнира категории "Мастерс" и впервые так успешно играет в Майами. Только в Цинциннати-2019 он добрался до четвертьфинала, где, к сожалению, проиграл.

Потери в мужской сетке у нас уже есть и на текущем "Мастерсе". Аслан Карацев, 27-я ракетка мира, в третьем круге со счетом 3:6, 0:6 уступил американцу Себастьяну Корде , занимающему 87-ю строчку рейтинга. Карацев в этом сезоне впервые проиграл теннисисту, не входящему в топ-5. Два предыдущих поражения Аслан потерпел от серба Новака Джоковича и австрийца Доминика Тима.