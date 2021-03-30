Ростуризм приступил к созданию сети брендовых маршрутов

"Конечно, это и средства размещения, в архитектуре которых мы будем стараться учесть культурный код той или иной территории. У каждого маршрута должен быть яркий бренд, идея, которая раскрывается на протяжении всего маршрута", - цитирует Догузову "Интерфакс".
Вторым важным проектом Ростуризма Догузова назвала привлечение туристов в деревни и малые города, где необходимо развивать инфраструктуру.
"С точки зрения инфраструктуры проблемы везде типовые - их можно быстро и относительно недорого решать. Это отсутствие санитарных групп, парковки туристических автобусов, навигация, аудиогиды, информационные центры для туристов, средства размещения", - добавила глава ведомства.
Она напомнила, что для решения этих задач в прошлом году Ростуризм впервые выделил гранты малым предпринимателям, реализующим проекты создания туристической инфраструктуры.
Догузова добавила, что оба проекта призваны развивать этнокультурный туризм в России.