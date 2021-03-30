Ростуризм приступил к созданию сети брендовых маршрутов

Ростуризм создает национальную сеть брендовых маршрутов. Как заявила глава ведомства Зарина Догузова, в рамках этой работы туристы получат полный доступ к информации и продуманную логистику на всем пути следования - "от остановок для отдыха, до вкусной еды и санитарных зон".

"Конечно, это и средства размещения, в архитектуре которых мы будем стараться учесть культурный код той или иной территории. У каждого маршрута должен быть яркий бренд, идея, которая раскрывается на протяжении всего маршрута", - цитирует Догузову "Интерфакс".

Вторым важным проектом Ростуризма Догузова назвала привлечение туристов в деревни и малые города, где необходимо развивать инфраструктуру.

"С точки зрения инфраструктуры проблемы везде типовые - их можно быстро и относительно недорого решать. Это отсутствие санитарных групп, парковки туристических автобусов, навигация, аудиогиды, информационные центры для туристов, средства размещения", - добавила глава ведомства.

Она напомнила, что для решения этих задач в прошлом году Ростуризм впервые выделил гранты малым предпринимателям, реализующим проекты создания туристической инфраструктуры.

Догузова добавила, что оба проекта призваны развивать этнокультурный туризм в России.