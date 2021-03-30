Сборная России сыграет со Словакией в третьем матче отбора ЧМ-2022

Во вторник в Трнаве сборная России по футболу в третьем матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сыграет с командой Словакии.

После двух туров сборная России лидирует в своей отборочной группе, набрав шесть очков. На старте отбора к ЧМ-2022 россияне на выезде переиграли команду Мальты - 3:1. Во второй встрече в Сочи благодаря дублю Артема Дзюбы была повержена Словения - 2:1.

Для Словакии турнир складывается не так успешно. В стартовом поединке они в гостях разошлись миром с Кипром - 0:0. В домашней игре против Мальты сборная Словакии уступала со счетом 0:2, но с трудом свела встречу вничью 2:2.

Главный тренер словаков Штефан Таркович признался, что игра в атаке его команды пока оставляет желать лучшего. Он также добавил, что практически определился с составом на матч и отметил атаку российской команды.

"Россияне находятся в хорошей физической форме, играют в агрессивный и атакующий футбол. Соперник использует фланговые атаки, выполняет много беговой работы и демонстрирует уверенность в своих силах. Дзюба забил оба мяча словенцам, это отличный форвард. Про него я могу рассказывать минут 10. Важно сдержать капитана сборной России, играть против него - вызов для защитников любой команды", - цитирует Тарковича РИА Новости.

В составе сборной России не смогут сыграть Александр Жиров и Игорь Смольников.

Матч на стадион "Сити Арена Трнава" начнется в 21:45 мск.