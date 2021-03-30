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30.03.2021 00:01
Рубрика: Экономика

На чем поймали крабов

Счетная палата оценила эффективность рыбных аукционов
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 66(8417)
Крабовые аукционы приносят бюджету намного меньше средств, чем могли бы. Их внедрение в 2019 году не привело к появлению на российском рынке новых игроков. Напротив, он становится все более монополизированным. К таким выводам пришли аудиторы Счетной палаты по результатам проверки Росрыболовства.

От распределения инвестквот на вылов краба в федеральный бюджет в 2019 и 2020 годах поступило почти 142,4 млрд рублей. Но коэффициент инвестиционного обязательства (0,25), который применяется в расчете начальной цены лота крабового аукциона, привел к значительному уменьшению стоимости предметов аукционов, говорится в отчете Счетной палаты. Этот коэффициент введен для компенсации победителям аукционов затрат на строительство судов-краболовов, но рассчитан без финансово-экономического обоснования. Затраты на строительство судов составили чуть более 57,4 млрд рублей, а скидка (снижение начальной цены предмета аукциона) с учетом коэффициента - более 362,4 млрд рублей. Методики оценки экономического эффекта от инвестирования нет. При этом компенсация затрат на строительство судов-краболовов над их проектной стоимостью была превышена более чем на 305 млрд рублей. Кроме того, на 2020 год общий допустимый улов по крабам распределен не полностью. Из-за этого конечная цена аукционов оказалась по заниженным объемам.

Крабовые аукционы принесли бюджету более 142 млрд рублей

Раньше квоты на добычу краба распределялись по "историческому принципу": компании выкупали квоту на десять лет и потом бесплатно ее продлевали. Но с 2019 года половину от этого объема стали распределять с "нагрузкой": победитель аукциона приобретает квоту на 15 лет, но взамен должен построить краболовное судно.

В 2019-2020 годах были проведены аукционы по 40 лотам с инвестобязательствами, рассказали в Росрыболовстве. Владельцы квоты обязаны построить на российских верфях 41 судно для добычи крабов: 31 - для Дальнего Востока, 10 - для Северного бассейна.

"Строительство краболовов позволило загрузить небольшие судоверфи, которые не участвуют в программе инвестиционных квот, в том числе заводы Дальнего Востока и центральной части России - от Петрозаводска до Нижнего Новгорода, что позволило создать новые рабочие места", - отмечают в Росрыболовстве.

Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости
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Стартовая цена лотов и инвестиционный коэффициент утверждены правительством. При этом стартовая цена никак не влияет на итоговую стоимость, а также обеспечивает справедливую конкуренцию и приход новых игроков на рынок, отмечают в Росыболовстве.

"Крабовые аукционы", которые состоялись осенью 2019 года, позволили решать две важные задачи: получить в федеральный бюджет значительный объем средств и гарантировать для судостроительных предприятий заказ на постройку новых краболовов. Таким образом общий объем расходов участников аукционов, расходов, которые работают на экономику страны, приближается к 190 млрд рублей, оценивает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. По его мнению, стартовая цена не является ограничителем для ценовых результатов аукциона. Также не совсем корректно сопоставлять размер минимальной стартовой цены краба в воде с рыночной стоимостью продукции из краба.

"Краб в воде - это такой ресурс, объем и сроки вылова которого неочевидны, а продажная стоимость включает в себя расходы на ведение промысла и трансакционные издержки. Кроме того, цены на краба весьма волатильны и существенно меняются даже в течение года. Рассматривать сложившийся на 2020 год средний уровень цен как незыблемый в течение всех пятнадцати лет действия договора неправильно с экономической точки зрения", - считает эксперт.

Экономика Отрасли Ресурсы Госфонды и контрольные органы Счетная палата Правительство Минсельхоз Росрыболовство

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