Исследование: эволюция сделает слюну человека ядовитой

Изучив древнюю основу змеиного яда, ученые из Окинавского института науки и технологий сделали неожиданное открытие: слюна человека тоже может стать ядовитой.

В своем исследовании, опубликованном в журнале PNAS, ученые изучили взаимодействие различных генов, чтобы определить те, которые способствовали возникновению самих ядовитых систем.

Яды состоят из токсичных белков, которые животные используют для обездвиживания и убийства добычи, а также для самозащиты. В процессе эволюции это свойство развилось у многих насекомых и морских животных - пауков, скорпионов, змей, медуз, и даже у некоторых млекопитающих. Причем подавляющей формой доставки яда является укус.

Так, изучив яд куфии острочешуйной - очень ядовитой змеи, чей яд содержит геморрагические токсины, исследователи идентифицировали около 3000 генов, защищающих клетки от стресса, вызванного производством большого количества белков. Это важная функция для самозащиты организма, когда недопустимо, чтобы вырабатываемый яд не стал работать против самого хозяина.

Когда исследователи сравнили геномы млекопитающих - собаки, шимпанзе и человека, то пришли к открытию, что они содержат свои собственные версии этих генов. Отсюда вывод, что слюнные железы млекопитающих и ядовитые железы змей имеют общую древнюю, законсервированную сейчас, генетическую основу, которая сохраняется с тех пор, как две линии разделились сотни миллионов лет назад.

А поскольку есть основа, то в процессе эволюции, если данная функция понадобится для добычи пищи, гены могут "вспомнить" свое прошлое.