Sony официально объявила о закрытии PlayStation Store для старых консолей

Компания Sony подтвердила курсирующие последние недели слухи о закрытии онлайн-магазинов для консолей PlayStation Vita, PlayStation 3 и PlayStation Portable.

В том, что подавалось различными СМИ и блогерами, как нечто ужасное и необратимое, по сути, нет ничего страшного.

"Со 2 июля 2021 года магазин PlayStation Store больше не будет доступен на консолях PlayStation 3, а с 27 августа 2021 года - и на PlayStation Vita. Кроме того, после 2 июля 2021 года функция покупки материалов на PSP (PlayStation Portable) также будет отключена", - говорится в официальном заявлении японской корпорации.

Самое главное, что все купленные игры и полученные в рамках программы PlayStation Plus по-прежнему останутся доступны игрокам, которые их приобретали. Кросс-платформенные проекты для PS4, PS3 и PSV также можно будет купить c консолей PS4/PS5, в браузере или в мобильном приложении.