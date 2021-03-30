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30.03.2021 19:09
Рубрика: Происшествия

Бьют по точкам

Спутники фиксируют увеличение термоточек - предвестников пожаров
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 67(8418)
Пролетающие над Россией спутники заметили рост числа так называемых термоточек, способных вызвать природные пожары. Об этом на селекторе в Национальном антикризисном центре МЧС России сообщили ведомственные ученые. Они назвали и регионы, которые вызывают сейчас наибольшую тревогу.

Мест, где точечная температура значительно отличается от общего фона, стало больше, прежде всего на Дальнем Востоке.

Фото: Денис Бушковский / ТАСС
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"За прошедшую неделю природные пожары зарегистрированы в Амурской области, Хабаровском, Забайкальском краях и Еврейской автономной области... Только в Амурской области зарегистрировано 299 термических точек, из них подтверждены как палы сухой растительности - 297. При этом надо учитывать, что их точное количество сложно определить из-за облачности. В реальности их может быть более чем на 50 процентов", - сообщили специалисты Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций на селекторе МЧС.

Особо тревожно из-за того, что сейчас масштабы природных пожаров на 19 тысяч гектаров больше, нежели в такой же период в прошлом году. Согласно краткосрочному прогнозу аномалий средних температур воздуха, более сухо и теплее обычного будет от Иркутска до Сахалина на Дальнем Востоке, а также в центре России севернее Москвы вплоть до Мурманска.

Именно в этих районах угроза перерастания термоточек в реальные пожары наиболее велика. В связи с этим в МЧС рекомендовали органам местного самоуправления в регионах сразу после получения свежих снимков космомониторинга немедленно направлять патрульно-маневренные группы, а при необходимости и технику в наиболее опасные места.

Еще одна беда - весеннее половодье. Для некоторых районов Сибири оно уже началось. Накануне там ввели режим повышенной готовности. По сообщению спасателей, вышедшая из берегов река Солянка подтопила уже 71 дачный участок в двух иркутских садоводческих товариществах в районе Плишкинского тракта.

Причина проста - быстрое таяние снега. От эвакуации жители пока отказываются, поскольку вода еще не зашла в сами дома. Но ситуация развивается пока по неблагоприятному сценарию. По прогнозу МЧС, в зоне риска 87 населенных пунктов.

Технологии

Борцам с лесными пожарами презентована парашютная система спецназначения. Она позволяет стабильно снижаться вне зависимости от ветра и приземляться в лесу на ограниченных участках, не охваченных огнем.

Новинку показали сотрудникам Центральной базы авиационной охраны лесов, которые оценили ее достаточно высоко.

Как сообщили разработчики из холдинга "Технодинамика", система представлена в трех модификациях, что обеспечивает востребованность продукции в различных сферах.

Подобная универсальность стала возможной благодаря конструкции новой парашютной системы, позволяющей заменять блоки основного парашюта в зависимости от выполняемых задач. В частности, для использования в федеральной службе "Авиалесоохраны" предусмотрена специальная модификация, укомплектованная точностным куполом.

При десантировании в места пожаров опасностей возникает много. Прежде всего они связаны с нестабильностью ветровых потоков. Новая система позволяет стабилизировать парашют, в результате чего удается безопасно приземляться на ограниченной площади небольшой лесной поляны.

"В данном случае речь идет об обеспечении максимальной безопасности людей, - отметил гендиректор "Технодинамики" Игорь Насенков. - Новые парашютные системы позволяют увеличить эффективность и оперативность работы специалистов, а главное - существенно повысить безопасность их непростого и действительно рискованного труда".

Подготовил Сергей Птичкин

Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Лесные пожары

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