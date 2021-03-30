Новости

Карьере обвиненного в каннибализме Арми Хаммера настал конец 11:57
У ведущего "Битвы экстрасенсов" Сафронова диагностирован рак 11:21
Режиссер нового "Бэтмена" займется ремейком российского хоррора "Спутник" 10:56
Сериал "Американские боги" закрыт после трех сезонов 10:47
Соведущий Екатерины Стриженовой рассказал о ее травме 29.03.2021

Сталлоне разрабатывает несколько сезонов сериала-приквела про Рокки

Новости
    30.03.2021, 11:42
Текст:   Олег Усков
Фото: www.kinopoisk.ru Фото: www.kinopoisk.ru
Фото: www.kinopoisk.ru

Помимо линейки "черных" полнометражек "Крид", спин-оффа протяженной спортивный драмы "Рокки", франшиза может обзавестись еще и сериалом-приквелом. Причем в планах Сталлоне несколько сезонов шоу.

Фото: kinopoisk.ru
Режиссер нового "Бэтмена" займется ремейком российского хоррора "Спутник"

Об это сам Слай доложил сегодня в Instagram. Заверяя, что сценарий уже пишет, но на самой ранней стадии - пока на уровне набросков (один из которых он как раз привел). И по срокам сказать что-то еще сложно.

Как рассказал Сталлоне, он наметил ряд сезонов по десять эпизодов в каждом. Старт истории, скорее всего, зачнется еще в 60-е годы.

Как только ситуация прояснится, Слай предложит проект одному из стриминговых сервисов.

Первый "Рокки" вышел в 1976 году и выдвигался на девять номинаций премии "Оскар", в итоге взяв три. В том числе как лучший фильм и за лучшую режиссуру. Кроме того, картина взяла "Золотой глобус" и еще полдюжины премий.

Новости

Видео: Анастасия Решетова упала в обморок на шоу "Ты_Топ-модель" 29.03.2021
Видео: Стриженова госпитализирована после падения в прямом эфире 29.03.2021
Вышел финальный трейлер нового фильма Гая Ричи "Гнев человеческий" 29.03.2021
Автор "Рика и Морти" анонсировал сериал про Человека-коалу 29.03.2021
⧣ США
Фото: twitter.com/nytimes
Умерла детская писательница и сценаристка Беверли Клири 29.03.2021
У "Черного Адама" с Дуэйном Джонсоном появилась дата премьеры 29.03.2021
В Сети появилось подтверждение новой личности Капитана Америки 28.03.2021
⧣ сериалы
Фото: kino-teatr.ru
Названа причина смерти Королевы из "12 месяцев" Лианы Жвании 29.03.2021
Умерла звезда "Сержанта милиции" Светлана Меньшикова 29.03.2021
Тело актера Всеволода Хабарова нашли спустя месяц после смерти 29.03.2021
⧣ боевик
Фото: youtube.com/ FilmSelect Trailer
Студия Paramount объявила о перезапуске "Трансформеров" 28.03.2021
Режиссер "Джона Уика" снимет экранизацию игры Ghost of Tsushima 26.03.2021
Режиссер "Рэмпейджа" экранизирует игру Sniper Elite 25.03.2021