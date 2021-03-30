Сталлоне разрабатывает несколько сезонов сериала-приквела про Рокки

Помимо линейки "черных" полнометражек "Крид", спин-оффа протяженной спортивный драмы "Рокки", франшиза может обзавестись еще и сериалом-приквелом. Причем в планах Сталлоне несколько сезонов шоу.

Об это сам Слай доложил сегодня в Instagram. Заверяя, что сценарий уже пишет, но на самой ранней стадии - пока на уровне набросков (один из которых он как раз привел). И по срокам сказать что-то еще сложно.

Как рассказал Сталлоне, он наметил ряд сезонов по десять эпизодов в каждом. Старт истории, скорее всего, зачнется еще в 60-е годы.

Как только ситуация прояснится, Слай предложит проект одному из стриминговых сервисов.

Первый "Рокки" вышел в 1976 году и выдвигался на девять номинаций премии "Оскар", в итоге взяв три. В том числе как лучший фильм и за лучшую режиссуру. Кроме того, картина взяла "Золотой глобус" и еще полдюжины премий.