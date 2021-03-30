Географический диктант традиционно пройдет в конце года. Предложить свой вопрос может каждый: нет ограничений ни по возрасту, ни по гражданству. Организатор проекта - Русское географическое общество - проводит два конкурса: международный и региональный. Ограничение, по сути, одно: один вопрос от одного человека.

Географический диктант проходит ежегодно начиная с 2015 года. С 2017 года диктант стал международным. Фото: РИА Новости

Предложения принимают до 31 мая включительно. Подробное положения о конкурсах вы найдете на сайте РГО.

Если ваш вопрос выйдет в финал и станет заданием диктанта - то это слава на весь мир: твое имя услышат сотни тысяч человек более чем в 100 странах мира.

Имена финалистов объявят не позднее 30 июня. После чего в течение месяца (до 31 июля) жюри выберет лучшие. Их авторов пригласят в Москву: на главной площадке они напишут диктант среди именитых путешественников, ученых и других знаменитостей. И вручат приз: ваучер на поездку с открытой датой по одному из маршрутов с пометкой "рекомендовано РГО".

Авторитетно

Моя собеседница - Ольга Царева, директор департамента экспертно-аналитической и проектной работы РГО.

Основной диктант, как известно, 40 вопросов. Но с учетом всех вариантов диктантов вопросов нужно гораздо больше. Из какого количества вы их в конечном счете выбираете?

Ольга Царева: При подготовке заданий для диктанта РГО использует комплексный подход. Часть вопросов доверяют составлять профессионалам (редакторам "Своей игры" или известным знатокам), а часть отбирается путем проведения конкурсов, которых в этом году два - международный и региональный. В прошлом году на конкурс пришло 430 вопросов. В этом году прием только начался, а мы уже получили 50, без учета регионального конкурса. Так что есть из чего выбирать.

РГО совместно с "Яндексом" запустило новый проект на платформе "Яндекс-Кью": народ задает "географические" вопросы - эксперты отвечают. А нет ли риска, что уже отобранный вопрос вдруг окажется на "Яндекс-Кью"?

Ольга Царева: При проверке заданий диктанта эксперты обращаются к различным базам вопросов и стремятся отслеживать повторы в интернете. Мы не видим ничего страшного, если тематика заданий будет совпадать с вопросами в "Яндекс-Кью". Конечно, при полном совпадении мы будем вынуждены либо снять вопрос, либо переформулировать его с акцентом на другие аспекты знаний.

На прошлом диктанте президент РГО Сергей Шойгу поделился своим методом. Если вопрос подразумевает цифро-буквенные варианты ответов (например, буквы - название регионов, цифры - расположенные там объекты культурного наследия), то он сразу выбирает букву и цифру, в которых уверен, отсекает лишние. И так кратно упрощает задачу. Воспользоваться советом может любой... Вы приветствуете такие "военные хитрости"? Или, напротив, намерены усложнять задачи?

Ольга Царева: Географический диктант - это, прежде всего, просветительская акция. Мы хотим, чтобы люди получали географические знания о России из надежных источников. А еще это приглашение отправиться в путешествие, в котором вы познакомитесь с географическим, историческим и культурным наследием нашей страны. Мы хотим, чтобы участники при выполнении заданий пополняли свой багаж знаний и одновременно получали удовольствие от этого процесса. При подготовке вопросов мы стремимся сделать их интересными, познавательными, и одновременно они должны побуждать участников к самостоятельному поиску знаний. Мы надеемся, что участник, ответив на вопросы диктанта, захочет посетить место, о котором узнал что-то новое из диктанта. Расскажет об этом друзьям, и... Начнет поиск дополнительной информации!

Мы считаем, что при ответе на вопросы надо пользоваться всеми разрешенными способами. Главное - получать удовольствие от процесса. Усложнять задания мы не планируем. Это не ЕГЭ, и мы не выставляем оценок - мы просто хотим устроить людям праздник знаний.

Мастер-класс

Конкурс вопросов - игра и диалог, а не соперничество

Мы созвонились с одним из авторов вопросов для прошлого диктанта, попросили приоткрыть секреты успеха и дать пару советов.

Ровшан Энвер оглы Аскеров - журналист и знаток игры "Что? Где? Когда?". Фото: instagram.com / roa72

Ровшан Аскеров, знаток интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?":

- Все начинается с решения: я могу написать вопрос, я обладаю интересной для этого информацией, я могу и хочу этой информацией поделиться. Вопрос и ответ географического диктанта - это диалог. Вы сообщаете часть информации и ждете, чтобы ваш условный собеседник дополнил и продолжил мысль. Как найти интересный факт? Его нужно вспомнить, прочитать, затем придумать форму подачи.

Важный психологический момент: ты ожидаешь получить ответ, а не показываешь свое превосходство над невидимым участником. Когда я сам писал вопросы, то исходил, что должен поделиться интересной информацией в форме беседы. Я даю часть информации, даю подсказку, а вы даете ответ, пользуясь подсказками. В итоге я получу удовольствие от того, что очень много людей ответило, а мои собеседники получат удовольствие от того, что смогли расшифровать загадку, найти подсказки, обойти "подводные рифы" и выйти на правильный курс. Это игра.

Какими источниками информации пользоваться? Да всеми доступными, но при этом надо проверять факты. Желательно не лезть в узкоспециализированные сферы. А вообще-то в интернете сегодня можно найти любые книги в электронном виде. Конечно же, не нужно ограничиваться, скажем, "Википедией", но даже если в ней нашли интересный факт, то это тоже повод для вопроса.

Конкретно

В этом году юбилейная дата у ряда великих людей. Приветствуются вопросы, которые связаны с ними. Речь идет о Витусе Беринге, Петре Анжу (полярник), Адольфе Кетле (один из родоначальников научной статистики), Михаиле Муравьеве (член - учредитель РГО), Александре Головнине (секретарь РГО), Григории Лангсдорфе (натуралист и этнограф), Константине Шарнгорсте (топограф, геодезист и картограф), Миклухо-Маклае, Дмитрии Кайгородове (естествоиспытатель), Владимире Кеппене (метеоролог), Василии Докучаеве (основоположник школы научного почвоведения), Михаиле Лазареве, Фритьофе Нансене, Иване Губкине (нефтяник и геолог) и Александре Крубере (физик и географ).