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Текст:   Ольга Воскресенская  ,  Светлана Цыганкова 
21:31 30.03.2021
Российская газета - Неделя № 68(8419)

Цена у дачи

Загородные дома подорожали. Стоит ли их сейчас покупать?

Загородные дома подорожали почти во всех регионах. Самый заметный скачок цен - в Вологодской области. С марта прошлого года дачи здесь подорожали на 27,8 процента, подсчитали аналитики федерального портала "Мир квартир". Совсем немного отстают дачные дома в Липецкой (+25,7 процента), Рязанской (+23,9 процента), Калининградской (22,4 процента) областях и Ингушетии (21,8 процента).
В среднем по стране дачи подорожали на 11,5%. И, возможно, рост цен не остановится. Фото: Владимир Веленгурин/Комсомольская правда В среднем по стране дачи подорожали на 11,5%. И, возможно, рост цен не остановится. Фото: Владимир Веленгурин/Комсомольская правда
В среднем по стране дачи подорожали на 11,5%. И, возможно, рост цен не остановится. Фото: Владимир Веленгурин/Комсомольская правда

Почему именно Вологодчина возглавила общероссийский рейтинг? Местные риелторы полагают, что причина в затянувшейся пандемии коронавируса. По их словам, люди засиделись в многоэтажных домах и поняли, как это хорошо жить за городом.

Фото: Илья Тимин/ТАСС
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Поэтому повысился спрос на хорошие двухэтажные дома со всеми удобствами, с банями и гаражами для машин. И недалеко от города, в особенности от Вологды и Череповца. Сформировался тренд на деурбанизацию. Правда, хорошие загородные дома покупают, как правило, люди, у которых есть свободные деньги и неплохие квартиры в городе. Они хотят вложить средства в недвижимость. Покупателями зачастую становятся столичные жители, ведь Москва всего-то в 460 километрах.

Например, за дом в деревне Родионцево в пригороде Вологды просят 4,5 миллиона рублей. Есть предложения и лучше, с более высокой ценой. Можно купить дом площадью более 60 квадратных метров в деревне Куровское за 1,2 миллиона, а дом в деревне Владимировка Череповецкого района - за 1,8 миллиона. Небольшие дачные домики с удобствами на улице обойдутся от 400 тысяч до одного миллиона.

- Во-вторых, рост цен на загородную недвижимость является следствием подорожания квартир как новостроек, так и вторичек, - прокомментировали в одном крупном риэлторском агентстве. - Это тоже связано с желанием вложить куда-то деньги. Хотя, как прогнозируют эксперты, когда ситуация с пандемией полностью стабилизуется, то цены могут и вернуться к прежним показателям. Не все предпочтут навсегда уехать из города в силу разных причин.

А между тем в Вологодской области в последние годы индивидуальное жилищное строительство развивается очень активно. Сейчас половина из всего возводимого в регионе жилья приходится на частные дома. При этом две трети или полностью из массива или с применением деревянных конструкций. В регионе даже запустили "Кластер деревянного домостроения".

Аналитики "Мира квартир", проанализировав цены на сезонные загородные дома в 82 областях, краях и республиках страны, выяснили, что ценник предложения вырос в 78 субъектах РФ. В среднем по стране дачи подорожали на 11,5%.

Фото: Александр Корольков
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"В прошлом году спрос на загородную недвижимость сильно вырос из-за карантинных мер, поэтому цены так подскочили, - говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала "Мир квартир". - Этой весной мы ожидаем обычный сезонный всплеск спроса относительно зимних месяцев. Цены, вероятно, еще подрастут. Сейчас люди ищут, во что вложить деньги, и некоторым именно дача кажется доступным и правильным вариантом. Кроме того, часть дачного сегмента подпадает под условия для сельской ипотеки и ипотеки на деревянные дома".

Ключевой вопрос

Когда цены на дачи максимальные? Можно ли сейчас найти недорогой вариант?

Традиционно максимальные цены на дачи, по наблюдениям экспертов, бывают весной. Так, в Подмосковье, например, в апреле - мае на рынок выходит большое количество предложений. "Покупатели стараются завершить сделки к лету, чтобы провести его на собственной даче, - рассказала "Российской газете" - Неделя" руководитель отдела загородной недвижимости офиса "МИЭЛЬ "Сущевский" Татьяна Ананьева. - В это время количество ликвидных объектов на рынке больше всего и можно найти варианты с хорошим соотношением цены и качества. К тому же в это время можно увидеть слабые места участка или дома. Например, не размывает ли паводок фундамент дома, оценить подъезды к участку.

Да, недорогие варианты домов можно найти и сейчас. На цену дачи влияет не только сезонность, но и местоположение дома, его состояние, площадь, наличие коммуникаций".

Инфографика "РГ"/Антон Переплетчиков/Ольга Бухарова

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