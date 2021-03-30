Первый кассационный суд общей юрисдикции запретил возвращать взятки тем, кто их принес. После приговора взяточнику эти деньги пойдут в казну.

Вовремя сообщить о том, что кто-то вымогает у вас взятку - единственный способ не потерять свои деньги. Фото: Сергей Михеев/РГ

Принципиальное разъяснение сделано в обзоре судебной практики. Тот, кто принес деньги в конверте, ни при каких обстоятельствах не может быть признан потерпевшим. А значит, при любом раскладе своих денег он больше не увидит.

Поводом для разъяснений послужила конкретная уголовная история, случившаяся в Воронеже. Дело в общем-то банальное: двое граждан принесли 2,3 миллиона рублей некоему гражданину начальнику Ф. за то, чтобы он не привлекал их к суду. Однако в итоге под суд пошел сам гражданин Ф. и получил 2,6 года лишения свободы. Быть гражданином начальником он, разумеется, перестал.

Возник вопрос: что делать с пухлым конвертом, в котором уместились миллионы рублей? Нижестоящие суды решили, что деньги надо вернуть назад, в руки дававшие. Однако это решение оказалось большой судебной ошибкой.

Кассационный суд отменил решение и, чтобы такого больше не повторялось, сделал в обзоре судебной практике специальное внушение на этот счет.

"Освобождение от уголовной ответственности взяткодателя либо лица, совершившего коммерческий подкуп, которые активно способствовали раскрытию и (или) расследованию преступления и в отношении которых имело место вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, не означает отсутствие в их действиях состава преступления, - пояснил Первый кассационный суд. - Поэтому такие лица не могут признаваться потерпевшими и не вправе претендовать на возвращение им ценностей, переданных в виде взятки или предмета коммерческого подкупа".

Иными словами, тот, кто принес деньги, такой же преступник, как и тот, кто деньги брал. Кстати, традиционно на скамье подсудимых чаще оказываются именно взяткодатели, чем взяточники.

По данным Верховного суда России, всего за коррупционные преступления в 2020 году были осуждены 7,5 тысячи человек. Из них 15 процентов были наказаны за получение взятки, а 18 процентов - за дачу взятки.

Так получается потому, что во многих ведомствах работают серьезные антикоррупционные программы, и чиновники опасаются брать. Если же кто-то приходит с непристойным предложением, многие чиновники не просто отказываются, но и сигнализируют куда надо. В таком случае дающего, как правило, берут с поличным.

По закону и тот, кто берет, и тот, кто дает, совершают преступление. Поэтому чело-век, давший взятку, не может считаться потерпевшим, и денег он уже не увидит

Но все же отдельные конверты и предложения задевают какие-то слабые точки в душах некоторых чиновников. В таких случаях часто ловят с поличным уже берущего. А дающего, если тот пойдет на контакт со следователями, даст правдивые показания, обычно в таких случаях освобождают от уголовной ответственности. Закон это разрешает. Однако прощеный дающий не становится автоматически жертвой преступления. Это надо помнить всем, кто пытается решить свои проблемы с помощью пачки хрустящих купюр.

Проблемы надо решать законными способами. Именно такая мораль вытекает из разъяснений кассационного суда.

Более того, взяткодатели не могут претендовать на возвращение своих денег даже в том случае, если берущего осудили по статье "Мошенничество".

Дело в том, что не любой чиновник, взявший деньги, юридически является взяточником. Иногда он просто мошенник. Разница между ними проста. Взяточник берет деньги за то, что реально может сделать. Мошенник получает конверт не по чину, то есть за вопрос, решить который не в его власти. Подсудно и то и другое.

Часто бывает: иные столоначальники, которых схватили за руку, начинают говорить, что, мол, ничего за полученную взятку делать не собирались, а просто хотели обмануть посетителей. В данном деле, например, гражданин Ф. доверительно говорил людям, что деньги предназначались наверх для очень больших начальников. А когда в его кабинет вошли оперативники, смущенно развел руками, дескать, про больших начальников наврал, все хотел взять себе. А это чистое мошенничество.

Но даже такой юридический поворот не облегчает участь дающих. Как ни крути, они все равно принесли взятку. Даже если люди нарвались на мошенника, потерпевшими не станут.

"В системе действующего правового регулирования вопрос о признании потерпевшим (гражданским истцом) от мошенничества, совершенного под видом получения взятки, а также о взыскании переданных при этом денег и других ценностей решается с учетом правомерности или противоправности поведения лица, их передавшего, что направлено на поддержание основ правопорядка и нравственности", - пояснил Первый кассационный суд общей юрисдикции.

Кстати, не так давно пленум Верховного суда России расширил понятие взятки: под статью попадет не только классическое подношение в конверте, но любая форма расплаты с должностным лицом, в том числе электронными деньгами или даже какими-то услугами.

"Принимая во внимание современные экономические реалии, предполагающие использование различных электронных платежных систем, которыми активно пользуются также лица криминальной направленности, дается разъяснение, что ценности в виде взяток могут быть зачислены не только на счет, но и на "электронный кошелек", - пояснила, представляя документ, судья Верховного суда России Елена Пейсикова.

Преступно не только брать деньги напрямую, но даже способствовать встрече чиновника и бизнесмена, жаждущего решить какой-то вопрос на взаимовыгодных условиях. Посредничество во взятке - это отдельный состав преступления. Как пояснил Верховный суд, даже организация чаепития чиновника с бизнесменом является посредничеством, а значит, подсудным делом.

"Верховный суд указывает на необходимость рассматривать такие действия как умышленное создание условий для совершения соответствующих коррупционных преступлений в случае, когда высказанное лицом намерение передать или получить взятку либо предмет коммерческого подкупа было направлено на доведение его до сведения других лиц в целях дачи им либо получения от них ценностей, а также в случае достижения договоренности между указанными лицами", - поясняет адвокат Максим Колесников.

Дача взятки согласно правовым позициям Верховного суда не считается преступлением, если человек пошел на нее "в состоянии крайней необходимости или в результате психического принуждения", то есть когда у него не было законных средств избежать вреда его интересам.

Не будет подвергнут преследованию и потенциальный взяткодатель, сообщивший куда следует о требовании взятки до ее передачи. Кстати, вовремя сообщить о том, что кто-то вымогает взятку, - единственный способ не потерять деньги. Если человек вовремя просигнализировал и поучаствовал в операции правоохранительных органов, он уже не взяткодатель.

Надзор

Генпрокуратура сообщила о росте почти на 12 процентов количества выявленных коррупционных преступлений в январе - феврале 2021 года. Около половины из них - это взятки. Такие данные приводятся в ежемесячном статистическом сборнике Генпрокуратуры о состоянии преступности в России.

Если говорить об абсолютных цифрах, то за два первых месяца года было выявлено 7,1 тысячи коррупционных преступлений. Для сравнения, в прошлом году их было 6,3 тысячи. При этом факты взяточничества составили 3,5 тысячи. Количество взяток относительно января - февраля 2020 года выросло более чем на 21 процент. По данным Генпрокуратуры, в каждом третьем случае размер взятки не превышал десяти тысяч рублей. В тройку регионов с наибольшим числом взяток вошли Республика Башкортостан - 79 фактов, Москва - 47 и Краснодарский край - 45.

При этом, по данным надзорного ведомства, сумма взяток по преступлениям о получении взяток (ст. 290 УК РФ) в 2020 году составила более 3 миллиардов рублей, а по преступлениям о даче взяток (ст. 291 УК РФ) - 2,1 миллиарда. Разница в суммах по этим двум статьям объясняется тем, что часть "взяткодателей" действовала в рамках оперативных мероприятий правоохранительных органов, то есть денег они фактически не давали. При этом мелкие взятки в России чаще других берут представители полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы и педагоги. Как свидетельствует правовая статистика, получение взяток в размере до 10 тысяч рублей наиболее часто совершали сотрудники органов внутренних дел.

По данным Генпрокуратуры, в основном взятки дают граждане, чтобы не привлекаться к административной ответственности за различные правонарушения, в том числе и водители за нарушение правил дорожного движения. Также в этот перечень попадают преподаватели учебных заведений, которые берут мзду за положительные оценки при сдаче экзаменов. На третьем месте стоят сотрудники органов системы исполнения наказаний. Их "благодарят" за пронос на территорию колоний, СИЗО и тюрем запрещенных предметов или за создание осужденным привилегированных условий отбывания наказания. Что касается наказания для коррупционеров, то в прошлом году российские суды вынесли более 8 тысяч обвинительных приговоров в отношении 9 тысяч человек. Из них обвинительные приговоры получили 949 сотрудников правоохранительных органов, 539 чиновников органов государственной власти и местного самоуправления, а также 58 депутатов регионального и муниципального уровня.

В целом, увеличение коррупции и взяток говорит не столько о том, что коррупционеры совсем обнаглели и стали больше брать, сколько о том, что стали больше выявлять подобных преступлений.

Об этом же на прошедшей коллегии надзорного ведомства говорил и Генеральный прокурор Игорь Краснов. Он напомнил, что с учетом поставленных президентом России задач в стране продолжается наступательная работа по противодействию коррупции.

Всего прокуроры в прошлом году вскрыли четверть миллиона нарушений антикоррупционного законодательства, в том числе - 90 тысяч фактов несоблюдения государственными служащими установленных запретов и ограничений.

В связи с выявленными коррупционными проступками по представлениям прокуратуры привлечены к дисциплинарной ответственности 35 тысяч чиновников, 507 уволено по причине утраты доверия.

Ведут активно прокуроры работу и по возмещению ущерба, причиненного действиями коррупционного характера. Для этого они предъявили иски в суды на сумму более 84 млрд рублей.

Подавляющая часть из них - 74 млрд рублей - в рамках мер по конфискации имущества должностных лиц, которые не смогли подтвердить законность его приобретения. Вместе с тем Игорь Краснов заявил подчиненным, что при оценке деятельности нижестоящих прокуроров они должны исходить из реального возмещения причиненного вреда. А также добиваться исполнения каждого судебного решения и поступления в бюджет взыскиваемых средств.

Подготовил Иван Егоров