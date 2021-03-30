Третий кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе жесткий приговор жителю Северодвинска Архангельской области, убившему двух комнатных собачек. Мужчина выбросил их в окно во время семейной ссоры: хотел досадить супруге. Досадил. И в итоге оказался в тюрьме. Срок - три года.

Даже если животное пострадает "по своей вине", по недосмотру, закон может наказать владельца. Фото: Марина Волосевич

Сейчас происходит серьезный поворот судебной практики: суды начинают все чаще назначать реальные сроки за жестокое обращение с животными. А число таких дел резко выросло. Причем нередко звери страдают не от прохожих садистов, а от своих хозяев. То есть становятся жертвами самого настоящего семейного насилия, как в данном деле.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, ранее судимый житель Северодвинска после конфликта с супругой выбросил двух собак породы папильон через балконную дверь квартиры, расположенной на 4-м этаже многоквартирного дома, - рассказали в Третьем кассационном суде. - Поводом послужил недобросовестный, по мнению осужденного, уход супруги за ее питомцами. При падении с 4-го этажа обе собаки погибли, получив множественные травмы, не совместимые с жизнью".

В прошлом году за шесть месяцев за жестокое обращение с животными были осуждены около 50 человек, и только двое из них получили реальные сроки. Но этот год точно перекроет статистику прошлого.

Еще пара свежих примеров: Тюменский районный суд приговорил местного жителя к 3 годам и 1 месяцу колонии строгого режима за убийство двух собак на глазах у малолетних детей.

А судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда оставила в силе приговор бывшему руководителю приюта "Дружок", морившему питомцев голодом. На территории приюта нашли десятки погибших от голода собак, а выжившие были истощены. За такое бесчеловечное руководство начальник приговорен к трем годам лишения свободы в колонии-поселении.

Руководитель "горячей линии" по защите животных, депутат Курского городского собрания Дмитрий Гулиев сообщил, что за два года работы на "горячую линию" поступило более 15 тысяч обращений.

"Значительная часть из них как раз касается темы жестокого обращения с животными", - говорит он.

В последние месяцы линия накалилась. Но и следователи уже не отворачиваются от сигналов, как бывало.

По словам Дмитрия Гулиева, сообщения, поступающие на линию, пересылаются в правоохранительные органы. Если раньше в основном приходили отказы и лишь в единичных случаях возбуждались дела, теперь ситуация меняется. Статья 245 УК "Жестокое обращение с животными" становится в ряд активно применяемых.

Важно помнить: закон защищает всех животных, и городских, и лесных. В Тверской области суд арестовал троих молодых людей, загнавших на снегоходах и задушивших беременную лосиху. Видеозапись своего жестокого развлечения они выложили в Сети. Теперь вся компания обвиняется по статьям УК "Незаконная охота" и "Жестокое обращение с животными".

По мнению Дмитрия Гулиева, было бы полезно выпустить методические рекомендации для полиции, как расследовать дела, касающиеся жесткого обращения с животными.

Акцент

Животные часто становятся жертвами семейных ссор

Защитники животных отмечают: нередко домашние любимцы становятся жертвами семейных ссор. В Тюмени 31-летняя женщина зарезала собаку своего сожителя, который решил с ней расстаться. Как рассказывают в полиции, обиженная дама ударила пса в горло ножом. Собака долго и мучительно умирала на улице.

А 28-летняя жительница города Серова Свердловской области обиделась на свою собаку за то, что та съела на кухне все продукты. Выпившая женщина ударила пса ножом в сердце, а потом вынесла труп на улицу, чтобы выбросить в кусты. И в первом, и во втором случае на убийц возбуждены уголовные дела. Мы в ответе за тех, кого приручили. Это не просто фраза из книги, а норма Уголовного кодекса.