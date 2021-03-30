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30.03.2021 17:46
Рубрика: В мире

СВР: Еврочиновники пытаются дискредитировать российскую вакцину от COVID-19

Текст: Иван Петров
Европейские чиновники принимают различные меры по дискредитации российской вакцины от коронавируса. Такое заявление во вторник сделал руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Иванов.
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

По его словам, в последнее время гротескные формы приобретают стремление ряда представителей евробюрократии "безоговорочно следовать в фарватере жестких установок Вашингтона в отношении России и всего, что связано с нашей страной". Одним из ярких проявлений такой позиции представитель российской спецслужбы считает недавнее заявление еврокомиссара по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретона. Тот высказался о неприятии российской антикоронавирусной вакцины, даже несмотря на возрастающую угрозу жизням сотен тысяч граждан Евросоюза.

Фото: АФК "Система"/ТАСС
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Сергей Иванов считает, что евробюрократы не хотят мириться с ситуацией, при которой Россия стремится помочь другим странам. "И что особенно ужасно для них, что Россия может извлечь из этого коммерческую выгоду. В результате они пытаются пресечь такую нездоровую активность России и принять срочные меры по дискредитации созданной российскими учеными вакцины", - заявил представитель СВР.

Ранее глава отдела по стратегическим коммуникациям и анализу информации Европейской внешнеполитической службы Лутц Гюльнер заявил, что Европейскому агентству по лекарственным средствам следовало бы затянуть до июля-августа сертификацию российской вакцины. Это, по его словам, позволит западным компаниям расширить производство и занять все ниши на рынке. "О том же, сколько жизней за это время можно спасти российским препаратом, они даже не задумываются. Для нынешней евробюрократии - это не главное. В этой связи возникает вопрос, а только ли идеологическими реалиями руководствуются чиновники, подобные Бретону и Гюльнеру, или у них есть и коммерческий интерес?", - указал Сергей Иванов.

"Не секрет, что за такую позицию западные производители вакцин, пусть даже не всегда удачных, готовы дорого заплатить. Возможно, это и является основным стимулом для ответственных лиц в руководстве ЕС", - предположил глава пресс-бюро СВР России. Сергей Иванов задался в этой связи вопросом: имеют ли с учетом всего перечисленного такие еврочиновники моральное право занимать столь ответственные посты в руководстве ЕС. "Ответ на него могут дать только оставшиеся без медицинской защиты граждане государств ЕС и правоохранительные органы этих стран", - заключил представитель Службы внешней разведки.

В мире Европа Правительство Служба внешней разведки (СВР) Вакцинация от коронавируса

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