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30.03.2021 12:47
Рубрика: Культура

Телеканал "Россия-Культура" объявил о создании нового шоу "Мюзикл"

Текст: Сусанна Альперина
Телеканал "Россия-Культура" объявил о том, что готовит новый оригинальный проект "Мюзикл". До 26 апреля 2021 года телеканал принимает заявки артистов, возраст которых от 18 до 30 лет. Заявки можно присылать на адрес themusical@VGTRK.RU. Художественный руководитель проекта - режиссер Алексей Франдетти.
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Обещано, что новый проект покорит не только ценителей академического жанра, но и любителей шоу.
Оперетту "Веселая вдова" поставили в виртуальном формате

По словам представителей канала, проект объединит близкие, но все же разные жанры - мюзикл и оперетту. Внимание читателей обращается на то, что оперетта в современном понимании зародилась в середине XIX века в Париже на основе традиций французской комической оперы и эстрады. "Она продолжает традиции академической музыки и ее воспринимают как младшую сестру оперы, которая имеет классический состав оркестра. Для оперетты, "легкого" комического жанра характерно использование разговорного диалога", - говорится в релизе канала. "Оперетта не умирает - умирают те, кто не умеет с ней обращаться", - утверждал венгерский создатель "новой венской оперетты" Ференц Легар.

Жанр мюзикла развивался почти параллельно с опереттой. В 1866 году в Нью-Йорке состоялась премьера спектакля "Black Crook", в котором слились романтический балет, мелодрама и другие жанры. Именно эта постановка считается исходной точкой нового жанра. Значимой частью в нем является хореография, а в музыкальную канву вплетаются джаз, рок и эстрадные номера. Мюзикл представляет собой тонкую грань между опереттой и драматическим театром.

Культура Театр Шоу Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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