В 2020 году было построено больше жилья, чем в 2019-м. Росстат подвел окончательные итоги по вводу жилья в минувшем году. Всего за 2020 год, по итоговым данным Росстата, в России было построено 82,2 млн кв. м. Это на 143 тысячи кв.м больше, чем в 2019 году. На многоквартирные дома приходится 42,4 млн кв. м, на индивидуальное жилищное строительство - 39,8 млн кв. м.

Строительство всегда тяжело переносило кризисы, и тот факт, что в этот раз объемы жилья не уменьшились, говорит о своевременности и актуальности антикризисных мер, отметил вице-премьер Марат Хуснуллин. "Важно и то, что мы смогли создать заделы на будущее, на 17% увеличив объемы выдачи новых разрешений на строительство по сравнению с 2019 годом. Это позволит нам и дальше наращивать темпы строительства и двигаться к реализации плана по строительству 1 млрд квадратных метров современного и качественного жилья к 2030 году", - сказал он.

Объем жилой площади по выданным разрешениям - 28,2 млн кв.м, это на 9,6% больше, чем в 2019 году. Рост продолжается и в нынешнем году: с начала 2021 года выдано 755 разрешений на строительство многоэтажек жилой площадью 6,4 млн кв.м. Площадь по этим разрешениям на строительство на 37% больше, чем в I квартале 2020 года.

"Несмотря на вызовы 2020 года, строительная отрасль смогла не просто сохранить темпы строительства, но и увеличить их в сравнении с результатами прошлого года. Такие показатели обеспечила консолидация усилий всех участников отрасли, а также слаженные действия регионов и федерального центра. Работа, проведенная субъектами России, заслуживает отдельного внимания. Именно благодаря оперативным действиям на меняющиеся условия, удалось добиться таких показателей ввода", - подчеркнул министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Плановый показатель ввода жилья по итогам 2021 года установлен на уровне 78 млн кв. м. жилья. Ранее Росстат сообщал о строительстве в 2020 году 80,6 млн кв.м жилья, однако к концу первого квартала данные обычно уточняются. Даже если стройка заканчивается в 2020 году, ее оформление занимает определенное время, пояснили в Росстате. "А мы учитываем, конечно, подтвержденное строительство", - подчеркнули в ведомстве.

Рекордным по объемам строительства жилья в России пока остается 2015 год, когда было возведено 85,3 млн кв. м.