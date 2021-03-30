В Испании в борьбе с коронавирусом запретили детскую игру

В Испании в связи с начавшейся пасхальной неделей ужесточили антиковидные ограничения. Запрещено перемещение между регионами без веской причины, ограничена работа отелей и ресторанов, увеличено время действия комендантского часа. Поскольку подобные решения принимают власти автономий, принятые меры несколько отличаются в зависимости от конкретного региона.

Так, в Астурии помимо прочего закрыли все отели, в Наварре - игровые залы и гастрономические клубы, на Майорке и Ибице ресторанам запретили принимать клиентов внутри помещений, обслуживать их можно только на террасах. Но самое оригинальное решение приняли в Кастилии и Леоне. Там запретили популярную детскую игру чапас. На Страстной неделе в регионе в нее играют практически все. И второй год подряд власти автономии не дают людям придерживаться этой традиции.

Для игры на какой-либо относительно ровной поверхности рисуется сложный маршрут со стартом и финишем. В качестве фишек используются камешки, плоские камни, монеты или специальные жетоны. Участники при помощи щелчков или другой техники должны пройти весь маршрут, не дав своей фишке вылететь за пределы "трассы". Для того, чтобы игра стала более захватывающей, на маршруте могут устанавливать различные препятствия. Побеждает, естественно, тот, кто придет к финишу первым.

Обычно в нее играют дети, но в четверг, пятницу и субботу пасхальной недели за этим занятием можно застать и взрослых. Правда, они уже не полазают по асфальту или игровой площадке, а пользуются специальными столами, а главное делают ставки, иногда на очень большие суммы, при этом только наличными.