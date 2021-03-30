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30.03.2021 19:33
Рубрика: Власть

В поисках утраченного возрождения

В Москве открылась десятая Ближневосточная конференция валдайского клуба
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 67(8418)
Во вторник в Москве открылась десятая Ближневосточная конференция, организованная международным дискуссионным клубом "Валдай" совместно с Институтом востоковедения РАН. Центральной темой первого дня крупного политологического мероприятия стало обсуждение подготовленного российскими экспертами 28-страничного доклада "Ближний Восток в поисках утраченного возрождения". Выбор тем во многом был связан с тем, что в начале года исполнилось 10 лет с начала захлестнувшей страны Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) "арабской весны", которую пытались использовать в своих интересах западные страны.

"Принесшая сначала большие надежды, а затем боль разочарований "арабская весна" виделась как путь к позитивному изменению региона. Однако надежды разбились о жестокую реальность, которая состояла из интервенций великих держав, насильственной смены режимов, оккупации и разворовывания национальных богатств, разгула спекулирующих религией террористических банд, гражданских войн и конфликтов, волн миграции, страданий огромных масс людей" - так описывает начавшиеся в Ближневосточном регионе в 2011 году драматические события анонс нового "валдайского" доклада.

Фото: iStock
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Открывая юбилейное мероприятие клуба, председатель совета фонда развития и поддержки "Валдая" Андрей Быстрицкий отметил, что нынешняя конференция пройдет в "гибридном формате" - часть участников собрались за "круглым столом" на московской площадке, другие эксперты присоединились к дискуссии удаленно. Всего в "мозговом штурме" текущей ситуации на Ближнем Востоке, анализа ее причин, а главное - перспектив развития обстановки на предстоящие годы, приняли участие несколько десятков экспертов из многих арабских и европейских стран. При этом все сессии впервые оказались открыты для широкой публики и транслировались в режиме онлайн.

"Мы попытались увидеть зерна нового арабского возрождения", -суммировал на открытии конференции содержание одноименного доклада один из его соавторов, научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин. Он напомнил о пройденных арабским миром в XIX-XX веках исторических этапах, связанных с подъемом национального самосознания, борьбы за независимость и создание новых государств. По мнению востоковеда, в XXI веке перед регионом вновь открываются перспективы уже третьего за последние 200 лет возрождения, которые, однако, зависят от успеха переосмысления арабскими странами собственных идентичностей и проектов национального развития.

В XXI веке перед Ближним Востоком вновь открываются перспективы уже третьего за последние 200 лет возрождения

В этом отношении особенно примечательным оказался взгляд приглашенных "валдайцами" гостей из обсуждаемого региона. По оценке ряда выступивших иностранных экспертов, многое зависит от поведения внерегиональных акторов, которые зачастую играют деструктивную роль. В частности, по словам сирийского политолога Али аль-Ахмеда, "США проявляют лицемерие, удушая средний класс - опору демократии". Британский специалист и президент US/Middle East Project Даниэль Леви указал на конфликт интересов внешних сил, которые "с одной стороны, заинтересованы в обретении арабскими странами большей субъектности, а с другой - видят в этом угрозу снижения своих возможностей по вмешательству в текущие в Ближневосточном регионе процессы". По словам Леви, "несмотря на заявления США о том, что они не хотят вновь втягиваться в дела Ближнего Востока, американцы не откажутся от своей исключительности и интересов своего военно-промышленного комплекса". В этой связи "так или иначе будет происходить столкновение интересов возрождающегося арабского мира и Америки".

В среду на конференции ожидают выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По словам представителя МИД России Марии Захаровой, глава российского внешнеполитического ведомства изложит подходы отечественной дипломатии по актуальной ближневосточной проблематике.

Власть Позиция

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