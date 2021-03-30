Во вторник в Москве открылась десятая Ближневосточная конференция, организованная международным дискуссионным клубом "Валдай" совместно с Институтом востоковедения РАН. Центральной темой первого дня крупного политологического мероприятия стало обсуждение подготовленного российскими экспертами 28-страничного доклада "Ближний Восток в поисках утраченного возрождения". Выбор тем во многом был связан с тем, что в начале года исполнилось 10 лет с начала захлестнувшей страны Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) "арабской весны", которую пытались использовать в своих интересах западные страны.

"Принесшая сначала большие надежды, а затем боль разочарований "арабская весна" виделась как путь к позитивному изменению региона. Однако надежды разбились о жестокую реальность, которая состояла из интервенций великих держав, насильственной смены режимов, оккупации и разворовывания национальных богатств, разгула спекулирующих религией террористических банд, гражданских войн и конфликтов, волн миграции, страданий огромных масс людей" - так описывает начавшиеся в Ближневосточном регионе в 2011 году драматические события анонс нового "валдайского" доклада.

Открывая юбилейное мероприятие клуба, председатель совета фонда развития и поддержки "Валдая" Андрей Быстрицкий отметил, что нынешняя конференция пройдет в "гибридном формате" - часть участников собрались за "круглым столом" на московской площадке, другие эксперты присоединились к дискуссии удаленно. Всего в "мозговом штурме" текущей ситуации на Ближнем Востоке, анализа ее причин, а главное - перспектив развития обстановки на предстоящие годы, приняли участие несколько десятков экспертов из многих арабских и европейских стран. При этом все сессии впервые оказались открыты для широкой публики и транслировались в режиме онлайн.

"Мы попытались увидеть зерна нового арабского возрождения", -суммировал на открытии конференции содержание одноименного доклада один из его соавторов, научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин. Он напомнил о пройденных арабским миром в XIX-XX веках исторических этапах, связанных с подъемом национального самосознания, борьбы за независимость и создание новых государств. По мнению востоковеда, в XXI веке перед регионом вновь открываются перспективы уже третьего за последние 200 лет возрождения, которые, однако, зависят от успеха переосмысления арабскими странами собственных идентичностей и проектов национального развития.

В XXI веке перед Ближним Востоком вновь открываются перспективы уже третьего за последние 200 лет возрождения

В этом отношении особенно примечательным оказался взгляд приглашенных "валдайцами" гостей из обсуждаемого региона. По оценке ряда выступивших иностранных экспертов, многое зависит от поведения внерегиональных акторов, которые зачастую играют деструктивную роль. В частности, по словам сирийского политолога Али аль-Ахмеда, "США проявляют лицемерие, удушая средний класс - опору демократии". Британский специалист и президент US/Middle East Project Даниэль Леви указал на конфликт интересов внешних сил, которые "с одной стороны, заинтересованы в обретении арабскими странами большей субъектности, а с другой - видят в этом угрозу снижения своих возможностей по вмешательству в текущие в Ближневосточном регионе процессы". По словам Леви, "несмотря на заявления США о том, что они не хотят вновь втягиваться в дела Ближнего Востока, американцы не откажутся от своей исключительности и интересов своего военно-промышленного комплекса". В этой связи "так или иначе будет происходить столкновение интересов возрождающегося арабского мира и Америки".

В среду на конференции ожидают выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По словам представителя МИД России Марии Захаровой, глава российского внешнеполитического ведомства изложит подходы отечественной дипломатии по актуальной ближневосточной проблематике.