В составе нашей орбитальной группировки сейчас более 150 аппаратов - гражданских и военных. 45 космических пусков в год - для России не предел. А на какой ракете лететь на Луну, будут решать "исходя из финансов".

Эти и другие важные заявления прозвучали в Москве на открытии XLV Академических чтений по космонавтике, которые посвящены памяти Сергея Королева и других пионеров освоения космоса. Королевские чтения, как их для краткости называют, проходят по обыкновению в январе - перед днем рождения Главного конструктора. В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие сдвинули, а формат изменили на преимущественно дистанционный.

Но открытие и первое пленарное заседание решили-таки провести в очном режиме и в уже знакомых помещениях МГТУ имени Баумана. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, приветствуя собравшихся и тех участников чтений, которые были на связи дистанционно, воодушевил всех заявлением, что 45 космических пусков ракет среднего и тяжелого классов в течение года - для России не предел. Но при этом важно добиться, чтобы такие старты проходили без аварий и ЧП.

В этом смысле 2019 и 2020 годы, по словам Рогозина, "закончили безаварийно" - такого у нас в космонавтике не было с 1993 года. "И я постараюсь сделать все, и мои коллеги постараются сделать все, чтобы эту тенденцию, безаварийную четкую работу, сохранить в будущем, - заверил он участников Королевских чтений. - Хотя это очень сложно".

Как посчитали коллеги в РИА Новости, с октября 2018 года Россия провела подряд 56 безаварийных космических пусков. А рекорд в современной российской истории был установлен в 1992-1993 годах - 58 последовательных успешных пусков.

По количеству пусков гендиректор "Роскосмоса" провел сравнительную аналогию с Китаем. Там в последнее время запускают много легких ракет и за счет этого опережают Россию в общем зачете. И у России помимо широко известных ракет среднего класса "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б", тяжелых ракет "Протон-М" и "Ангара-А5" есть несколько легких ракет. Но они используются редко: с 2013 года было несколько стартов ракет-носителей "Союз-2.1в", а легкую "Ангару-А1.2" запустили лишь один раз.

Всем понятно, что ракеты не могут летать пустыми. Но заказы на полезную нагрузку сами собой не приходят. И тут, по словам главы "Роскосмоса", есть над чем работать. На 2021 год, сообщил Дмитрий Рогозин, Россия планирует 29 пусков космических ракет-носителей. В минувшем году, для сравнения, состоялось 17 космических пусков ракет и семь пусков баллистических ракет.

А пока российская орбитальная группировка, как следует из вчерашнего выступления замгендиректора ЦНИИмаша Виктора Хартова, включает примерно 154 гражданских и военных космических аппарата. Они используются для связи, навигации, дистанционного зондирования Земли, вещания и ретрансляции. Всего один тяжелый аппарат для фундаментальных космических исследований, 13 малых и экспериментальных спутников.

Дмитрий Рогозин: 45 космических пусков носителей среднего и тяжелого классов за год - для России не предел. Но важно, чтобы без аварий и ЧП

За 2020 год российская орбитальная группировка даже несколько сократилась, отмечают связанные с этой областью эксперты. По их данным, в конце 2019 года на орбите находилось 163 российских космических аппарата.

Глава "Роскосмоса" связал такие и подобные вопросы не в последнюю очередь с финансированием. Касаясь, в частности, Лунной программы, он заявил, что выбор ракеты для полета к спутнику Земли - "Енисей" или "Ангара-А5В" - будет продиктован не только и даже не столько их техническими характеристиками и возможностями, а причинами финансово-экономического характера. Попросту говоря - ценой вопроса. "Потому что такого доступа к бюджету, который был в советской космонавтике, у нас нет", - дал прямо понять Дмитрий Рогозин.