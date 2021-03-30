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30.03.2021 19:27
Рубрика: Общество

В Москве открылся обновленный Центр инновационных технологий в ортопедии

Текст: Ирина Невинная
Запуск нового производственного комплекса "ЦИТО" (Центр инновационных технологий в ортопедии) Минпромторга России настолько знаковое событие, что открывали его сразу три федеральных министра: глава Минпромторга России Денис Мантуров, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, глава Минтруда Антон Котяков, а также мэр Москвы Сергей Собянин. Реконструкция продолжалась пять лет, и теперь "ЦИТО" стал соответствовать самым современным требованиям и по благоустройству, и по техническому оснащению.

Центр представляет собой высокотехнологичное производство полного цикла - от первичной обработки полуфабрикатов до упаковки готовых медицинских изделий в области травматологии и ортопедии. При этом это еще и крупнейший центр страны по реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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"Предприятие всегда считалось одним из лидеров в производстве изделий для травматологии и ортопедии. Но после завершения модернизации, которую мы всесторонне поддержали, открываются совершенно новые возможности в развитии этого важного направления отечественной медицины, - отметил Денис Мантуров. - В центре аккумулировано лучшее оборудование российских и зарубежных производителей, объединенное в единый, полный технологический цикл. Это позволяет команде ЦИТО проектировать инновационные разработки, используя богатый опыт наших врачей и реабилитологов. Делать опытные образцы в том числе с использованием технологий лазерной 3D-печати на основе титана и керамики. И наконец, прежде чем начать серийное производство, специально созданная, уникальная испытательная лаборатория будет осуществлять контроль качества в соответствии с лучшими мировыми стандартами".

Научно-технологический комплекс будет производить свыше 500 видов медицинских изделий, обеспечивая не менее 30% потребностей отечественного здравоохранения. При этом почти 40% выпускаемой продукции пойдет на экспорт, - уточнил Мантуров.

В Минтруде уже много лет отстаивают идею комплексного подхода к реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Главная цель реабилитации - помочь человеку максимально вернуть утраченные функции, восстановить работоспособность.

"Тот подход, который нам здесь продемонстрировали, может стать успешным примером реализации нашей концепции, в центре которой находится человек, - заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. - На предприятии разработана система непрерывной реабилитации, которая объединяет назначение, изготовление протезно-ортопедического изделия и собственно реабилитацию. Это позволяет повысить качество адаптации и восстановления гражданина, столкнувшегося с нарушением функций опорно-двигательного аппарата".

По данным Минздрава России, сейчас в нашей стране в общей сложности функционирует почти 45 тысяч специализированных коек в области травматологии и ортопедии, и более 70% из них - это койки хирургической направленности. "Конечно же все пациенты, поступающие на эти койки, нуждаются в быстром лечении. Технологии, которые мы использовали раньше, сегодня заменяются быстрыми и эффективными операциями, которые позволяют ускорить восстановление", - отметил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он уточнил, что потребности в такой помощи огромны: ежегодно проводится более 200 тысяч высокотехнологичных операций в области травматологии и ортопедии.

Правительство предоставило субсидии протезно-ортопедическим предприятиям

Одно из наиболее востребованных направлений - это операции эндопротезирования суставов. Только в Москве, как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, выполняется около 10 тысяч таких операций. И с учетом того, что число москвичей старше 80 лет уже вплотную приблизилось к 500 тысячам человек, востребованность такой помощи будет расти. Соответственно, растут потребности в имплантах, искусственных суставах и других протезно-ортопедических изделиях - и этот тренд будет сохраняться с увеличением продолжительности жизни в стране.

Центр также станет крупнейшим образовательным учреждением: на его базе совместно с ведущими вузами страны будет выполняться программа дополнительного образования и подготовки специалистов в области травматологии, ортопедии и протезирования. "Самое главное, устанавливаются прочные кооперационные связи с медицинским сообществом для формирования клинической базы и дальнейшей оценки эффективности и надежности будущих разработок. С этой целью было подписано соглашение о долгосрочном сотрудничестве между ЦИТО и Национальным медицинским исследовательским центром имени Приорова Минздрава России", - подчеркнул глава Минпромторга.

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