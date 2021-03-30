Более 5 тысяч отраслевых специалистов из 85 регионов России стали участниками информационных мероприятий и экспозиции. В повестке самые острые темы национальной экономики: импортозамещение, преференции товарам отечественного происхождения, а в центре внимания - технологический суверенитет России.

Юрий Борисов, Заместитель председателя правительства Российской Федерации, председатель Оргкомитета Форума-выставки "ГОСЗАКАЗ" задал откровенный тон дискуссии в ходе первого пленарного заседания:

- Я вообще сторонник достаточно прямых ярких протекционистских мер со стороны правительства и не скрываю этого, для того, чтобы изменить ситуацию на внутреннем рынке и создать для российского производителя условия для экспорта своей продукции. Без этого мы нашу экономику вперед не двинем.

Реальная правоприменительная практика в створе закона о национальных квотах на закупку наукоемкой продукции все это время оставалась за кадром, поскольку является абсолютно новой для внутреннего рынка. На Форуме впервые были суммированы практические результаты адаптации национальных квот: детально разобран способ их реализации на практике. Это очень интересно не только с точки зрения уникальной теории права, но и с точки зрения колоссальных возможностей, открывающихся перед отечественными предприятиями.

Ядром Форума стал "Деловой обед", тематической интригой которого был заявлен самый смелый вопрос национальной контрактной системы - "223-ФЗ: что требует изменений?". На мероприятии были сформулированы кейсы и выдвинуты предложения по изменениям регламента закупок по 223-ФЗ. В мероприятии, организованном Гильдией отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам, приняли участие руководители Минфина, Федерального казначейства, Минпромторга, ФАС России, ОНФ, а также главы регионов и руководители госкомпаний. Эксперты пришли к мнению, что 223-ФЗ нуждается в достройке базовых норм элементарного регулирования, таких как: типовые закупки, порядок расчета начальных максимальных цен (НМЦК), возможности для добросовестных поставщиков отстоять свои права, прозрачность и подконтрольность электронных площадок.

В качестве примера эффективного импортозамещения на Форуме-выставке "ГОСЗАКАЗ" демонстрировали передовые достижения IT-отрасли и медицины. В закупках этого профиля используются ценовые преференции и Каталог инновационной продукции. Медтехника и приборостроение были широко представлены на выставочной экспозиции пулом крупнейших компаний и госкорпораций страны. В том числе и предприятиями оборонного комплекса, перед которыми стоит задача диверсификации и выхода в гражданский сбыт. Масса информационных продуктов от ведущих IT-компаний, перспективных решений по электронной торговле платформам малых закупок.

Второй магистральной темой Форума-выставки "ГОСЗАКАЗ" стал "оптимизационный пакет" поправок к 44-ФЗ. Накануне мероприятия Государственная Дума приняла документ в первом чтении. Принятие законопроекта затянулось больше чем на год, в работе над ним приняли участие сотни профессионалов. Кстати, основные положения законопроекта были впервые сформулированы на Форуме еще в 2019 году. Поэтому ГОСЗАКАЗ-2021 дал уникальную возможность проследить за законотворческим процессом в режиме реального времени. На площадках Форума стало ясно - как выглядит завершающая версия закона. Спикеры и эксперты детально разъяснили, как использовать на практике его ключевые механизмы, реализации которых заждались "на земле" (электронное актирование, рейтинг деловой репутации, электронные магазины и многое другое).

Андрей Садофьев, директор Форума-выставки "ГОСЗАКАЗ", член правления Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ":

- В этом году на нашей экспозиции был представлен яркий пул местных производителей. Регионом-партнером Форума впервые стал город Севастополь. Москва, Подмосковье, Тульская область, Пермский край и многие другие показали свои лучшие стороны. Когда губернатор лично уделяет внимание таким мероприятиям и демонстрирует их потенциал, он тем самым расширяет возможность их работы на соседних товарных рынках. Также важным итогом Форума считаю консолидированную позицию бизнеса по Рейтингу деловой репутации. Это новый перспективный инструмент, конфигурацию которого определит профессиональное сообщество. Рейтинг позволит заработать себе право выигрывать большие контракты. Поэтому предпринимателям важно не оставаться в стороне, а участвовать в работе над новыми инструментами экономики, в том числе, и через Союз профессиональных поставщиков, презентация которого состоялась на площадке Форума.

Все предложения XVI Всероссийского Форума-выставки "ГОСЗАКАЗ" будут сведены в Резолюцию и поступят в работу Правительства, Государственной Думы, контролеров и регулятора контрактной системы России.