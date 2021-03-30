В онлайн-кинотеатр IVI пришли топ-менеджер Disney и продюсер из "Горько!"

Онлайн-кинотеатр IVI - крупнейший в нашей стране - объявил о серьезных кадровых перестановках. Руководство обозначило вектор - расширение сотрудничества с продакшн-компаниями, сосредоточение на оригинальных фильмах и сериалах. Так что изменения, в первую очередь, коснутся структуры: в направлении Originals появится креативный директор, который займется развитием проектов собственного производства.

Давид Кочаров, генеральный продюсер IVI, покидает свой пост. Пилотные проекты сервиса, к которым он приложил руку, показали высокие результаты: сериал "Нежность", мини-сериал "Мертвые души" (победитель премии АПКиТ в двух номинациях: "Лучший мини-сериал" и "Лучшая роль второго плана"), комедия "По колено", сериал "Чума" и другие. IVI, тем не менее, не собирается расставаться с Давидом Кочаровым окончательно - сервис продолжит сотрудничество со Carbon Production, а Кочаров продолжит работать над собственными проектами. В данный момент идут съемки второго сезона успешного сериала "По колено".

По словам пресс-службы IVI, изменения позволят улучшить контентное предложение. Онлайн-кинотеатр удвоит инвестиции в собственное производство, чтобы не только расширять библиотеку путем покупки и лицензирования контента, но и самостоятельно производить сериалы и фильмы первоклассного качества.

Руководителем департамента собственного производства станет исполнительный директор IVI Originals Вадим Соколовский (до прихода в компанию он возглавлял департамент собственного производства в российском подразделении Disney, был генеральным директором Sony Pictures TV, Russia и компании Lean-M).

Илья Бурец присоединяется к команде IVI Originals в качестве креативного директора. В его задачи будет входить девелопмент проектов и усиление сотрудничества с широким кругом производителей контента. Илья известен как креативный продюсер успешных проектов, среди которых сериалы "Филатов", "Магомаев", "Беспринципные", фильм "Горько!" и многих других.

Вадим Соколовский, директор департамента производства оригинального контента IVI Originals сформулировал цели работы на новом посту: "Наша цель - стать домом для ведущих продюсеров, сценаристов и режиссёров и предоставить им все условия для реализации самых смелых проектов".

Илья Бурец, креативный директор департамента оригинального контента IVI Originals обещает, что сервис открыт для конструктивного сотрудничества: "Мы будем рады взаимодействию с продюсерами, авторами, режиссерами и, надеемся, что сможем создать возможности для реализации самых смелых творческих амбиций".