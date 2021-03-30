В онлайн-кинотеатр IVI пришли топ-менеджер Disney и продюсер из "Горько!"

Новости

Стало известно состояние пострадавших при опрокидывании судна в Ленобласти 18:07
"Академик Черский" движется к месту достройки "Северного потока 2" 17:58
ВОЗ рассматривает все версии происхождения коронавируса 17:44
Роспотребнадзор смягчил требования по тестированию на коронавирус 17:40
В Нижегородской области началась подготовка к строительству трассы М-12 17:38
В Мордовии восстановят усадьбу Федора Ушакова 17:30
Парижский суд поддержал Россию в спорах с Украиной по поводу недвижимости в Крыму 17:27
Госдума обсудит введение штрафов за высадку детей-безбилетников 17:25
В Петербурге проректора вуза арестовали по подозрению в злоупотреблении 17:21
Двое рабочих пропали при опрокидывании корабля под Петербургом 17:10
МИД РФ: Отказ ЕС приглашать Сирию на свои конференции вызывает вопросы 17:01
Члены Совфеда защитят память героя войны генерала Ефремова 16:57
Прототип космического корабля Starship взорвался в ходе испытаний 16:50
В Ленобласти на верфи опрокинулось строящееся судно 16:44
Численность детей без попечения родителей и сирот сократилась на 13% 16:43
По делу о госизмене прокурор запросил для подсудимого 12 лет колонии 16:40
Finnair возобновляет полеты в Москву после годичного перерыва 16:39
Пушков заявил о запуске обновленной версии Rutube к лету 2021 года 16:39
Посол РФ: В Австрии российскую вакцину встретят так же радушно, как Гагарина 16:34
PayPal запустил функцию оплаты покупки криптовалютой 16:33
Местами в детсадах не обеспечены 89 тысяч детей 16:30
Анна Кузнецова: Лишь 39% детей в сиротских учреждениях получают алименты 16:23
Упавшую во время прямого эфира Екатерину Стриженову прооперировали 16:12
Евросоюз отказался проводить единую политику в области туризма 16:11
Петербуржец лишился половины пенсии из-за ошибки приставов 16:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
30.03.2021 17:14
Рубрика: Культура

В онлайн-кинотеатр IVI пришли топ-менеджер Disney и продюсер из "Горько!"

Текст: Сусанна Альперина
Онлайн-кинотеатр IVI - крупнейший в нашей стране - объявил о серьезных кадровых перестановках. Руководство обозначило вектор - расширение сотрудничества с продакшн-компаниями, сосредоточение на оригинальных фильмах и сериалах. Так что изменения, в первую очередь, коснутся структуры: в направлении Originals появится креативный директор, который займется развитием проектов собственного производства.
Фото: istockphoto Фото: istockphoto
Фото: istockphoto
Фото: kinopoisk.ru
Продюсеры фильма "Спутник" рассказали про его американский ремейк

Давид Кочаров, генеральный продюсер IVI, покидает свой пост. Пилотные проекты сервиса, к которым он приложил руку, показали высокие результаты: сериал "Нежность", мини-сериал "Мертвые души" (победитель премии АПКиТ в двух номинациях: "Лучший мини-сериал" и "Лучшая роль второго плана"), комедия "По колено", сериал "Чума" и другие. IVI, тем не менее, не собирается расставаться с Давидом Кочаровым окончательно - сервис продолжит сотрудничество со Carbon Production, а Кочаров продолжит работать над собственными проектами. В данный момент идут съемки второго сезона успешного сериала "По колено".

По словам пресс-службы IVI, изменения позволят улучшить контентное предложение. Онлайн-кинотеатр удвоит инвестиции в собственное производство, чтобы не только расширять библиотеку путем покупки и лицензирования контента, но и самостоятельно производить сериалы и фильмы первоклассного качества.

Руководителем департамента собственного производства станет исполнительный директор IVI Originals Вадим Соколовский (до прихода в компанию он возглавлял департамент собственного производства в российском подразделении Disney, был генеральным директором Sony Pictures TV, Russia и компании Lean-M).

Илья Бурец присоединяется к команде IVI Originals в качестве креативного директора. В его задачи будет входить девелопмент проектов и усиление сотрудничества с широким кругом производителей контента. Илья известен как креативный продюсер успешных проектов, среди которых сериалы "Филатов", "Магомаев", "Беспринципные", фильм "Горько!" и многих других.

Фото: kinopoisk.ru
Фильм российского режиссера возглавил американский прокат

Вадим Соколовский, директор департамента производства оригинального контента IVI Originals сформулировал цели работы на новом посту: "Наша цель - стать домом для ведущих продюсеров, сценаристов и режиссёров и предоставить им все условия для реализации самых смелых проектов".

Илья Бурец, креативный директор департамента оригинального контента IVI Originals обещает, что сервис открыт для конструктивного сотрудничества: "Мы будем рады взаимодействию с продюсерами, авторами, режиссерами и, надеемся, что сможем создать возможности для реализации самых смелых творческих амбиций".

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Правительство продлило сроки спецсоглашений по ценам на сахар и масло
Парижский суд поддержал Россию в спорах с Украиной по поводу недвижимости в Крыму
Прототип космического корабля SpaceX взорвался при посадке
Песков заявил о скором разговоре Путина, Меркель и Макрона
В Ленобласти на верфи опрокинулось строящееся судно
Елизавета Боярская - о новом доме, семье и новых ролях
Почему выставке мертвых тел Body Worlds нужно сказать "нет"