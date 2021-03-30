В Подмосковье мужчина забаррикадировался и открыл огонь по силовикам

Мужчина забаррикадировался в частном доме в коттеджном поселке и открыл огонь по сотрудникам Росгвардии, сообщили агентству РИА Новости в экстренных службах региона.

"В поселке Новые Вешки мужчина забаррикадировался в доме и открыл огонь по сотрудникам, по предварительной информации, Росгвардии", - сказал собеседник агентства​​​.

Позднее появилась информация, что в доме могут находиться дети. Так "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник передает, что стрелка уговорили отпустить "внука с дочерью", но еще один человек, предположительно гражданский муж дочери, остался у него в заложниках.

Сотрудники Росгвардии и МВД по мегафону уговаривают мужчину сдаться, но он не отвечает, пишет РИА Новости.