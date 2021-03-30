В России растет интерес к изучению японского языка

Японский язык стоит особняком и не имеет родственных языков, но тем не менее на протяжении многих лет входит в десятку самых изучаемых в мире. Причин несколько. В их числе - притягательность японской культуры, увлеченность каллиграфией, интерес к жанрам манга и аниме, надежды найти работу в японской компании и даже желание заключить брак с гражданином/гражданкой Японии.

Согласно исследованиям Japan Foundation, созданного в 1972 году для продвижения японского языка и культуры по всему миру, сейчас в России японский язык изучают около 12 тысяч человек (по данным за 2018 год их было 11764).

Разумеется, речь идет лишь о тех, кто занимается на лицензированных курсах или с лицензированными преподавателями. Учитывая, что многие учат язык самостоятельно, по пособиям, а также пользуются услугами преподавателей через интернет-сервисы или берут частные уроки у носителей, не имеющих специализации по преподаванию японского языка как иностранного, реальное количество изучающих язык окажется больше.

Кроме того, по данным того же исследования, в России работают более 630 преподавателей японского языка и действуют более 160 высших учебных заведений и школ, в которых его изучают.

С 2015 по 2018 год число изучающих японский язык в России выросло примерно на 30 процентов

Сейчас в России самое большое число людей, изучающих японский среди всех стран Восточной Европы (японская статистика включает в этот регион также Закавказье и страны Средней Азии). На втором месте Польша (около 4500 студентов - по данным за 2018 год), Туркменистан (3250 студентов), Узбекистан (2400 студентов), Украина (примерно 2200 студентов), а замыкает список из 28 стран Черногория с 9 студентами и одним лицензированным преподавателем.

Japan Foundation отмечает, что в период с 2015 по 2018 год число изучающих японский в России выросло примерно на 30 процентов. Что интересно: в эти же годы произошло смягчение визового режима между двумя странами, увеличилось число авиарейсов, возросло число студенческих обменов. Самый большой их рост отмечен в Дальневосточном федеральном округе, особенно во Владивостоке и Хабаровске. Ситуацию с поездками, конечно, изменила пандемия, но с ее завершением количество туристов, несомненно, вновь вырастет, как и число желающих хоть немного говорить по-японски и понимать язык соседней страны.

Справка

В мире насчитывается около 4 миллионов человек, изучающих японский на курсах и с лицензированными преподавателями. По данным Japan Foundation за 2018 год, на первом месте Китай - там более миллиона студентов, затем Индонезия (709,4 тысячи), Южная Корея (531,5 тысячи), Австралия (405,1 тысячи), Вьетнам (174,5 тысячи).

В Европе на первом месте по числу студентов Франция (24,1 тысячи), в Африке - Кот-д'Ивуар (3,3 тысячи), в Северной Америке - США (166,9 тысячи), в Южной Америке - Бразилия (26,1 тысячи).