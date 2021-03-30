В России сняли документальный фильм о спасении русских моряков японцами

Документальный фильм о том, как японцы спасли российских моряков во время Русско-японской войны, называется "День, когда пришел "Иртыш". Все началось с конкурса, объявленного Фондом "История Oтечества", в котором принял участие продюсерский центр "Синема Продакшн". Выиграв поддержку от фонда, компания приступила к съемкам фильма о малоизвестном эпизоде истории Русско-японской войны 1904-1905 годов.

Во время Цусимского сражения 14 мая 1905 года транспорт "Иртыш", входивший в состав 2-й Тихоокеанской эскадры Военно-морского флота Российской империи, получил сильные повреждения. Спустя сутки экипажу пришлось покинуть тонущее судно, которое к тому времени находилось у побережья Японии. На помощь русским морякам пришли жители японской деревни Ваки. Все 265 членов экипажа "Иртыша", среди которых было много раненых, оказались на берегу.

Долгое время о спасении русских моряков ни в России, ни в Японии не вспоминали. Память об "Иртыше" хранили лишь сами жители деревни, ежегодно отмечая праздник "Росиамацури", в переводе "Русский праздник". В память о том событии они поставили на берегу моря высокую стелу и открыли музей: в нем собраны детали судна, одежда моряков, фотографии спасенного экипажа.

На "Русском празднике" всегда звучит песня про "Иртыш". Обычно ее исполняют школьники. Сочинили эту песню в семье Масако Огавы. Ее прадед тоже помогал русским морякам, оказавшимся в беде. Семью Огава можно назвать живой историей, они - потомки одного из древних аристократических родов Японии. Их предок Вакэ-но Киэмаро родился в 942 году, его имя и дало название региону Ваки. А земля на побережье, где в 1905 году был развернут лагерь для помощи русским морякам, до сих пор принадлежит семейству Огава. Самая известная достопримечательность префектуры Симанэ также связана с фамилией семейства. Это сад камней, созданный еще в середине XV века великим японским художником Сэссю.

Съемки в Японии осенью 2020 года, когда границы между странами были закрыты из-за пандемии, удалось организовать с помощью посольства Японии в РФ. Работа над фильмом завершена, ожидается его выход на экран.