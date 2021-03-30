По ее словам, в 2020 году создавались центры медико-социальной поддержки беременных женщин, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Консультацию в них получили более 230 тысяч женщин, в результате каждая пятая решила оставить ребенка. Голикова также сообщила, что есть предпосылки к дальнейшему снижению абортов.
Одновременно замедляется темп снижения рождаемости. Так, он уменьшился с 8% в 2019 году до 3% в 2020 году. Всего в прошлом году в России родились 1,4 млн детей. А вот средний возраст первородящих женщин постепенно сдвигается к 30 годам. В 2020 году он составил 27-28 лет.
В то же время по сравнению с 2010 годом на треть сократилась численность женщин в возрасте от 20 до 29 лет. Сегодня их в России 7,5 млн. Это последствия экономического и социального кризиса 1990-х годов, учитывая, что в репродуктивный возраст вступило как раз поколение тех лет. Поэтому сегодня особенно важны государственные меры поддержки рождаемости, отметила Голикова. Она напомнила, что в прошлом году почти миллион семей получили выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка, около 1,2 миллиона оформили материнский капитал, из них - 379 тысяч семей получили его на первого ребенка, а 830 тысяч - на второго и последующих. Распорядились средствами маткапитала 940 тысяч семей. Больше 500 тыс многодетных семей получали ежемесячную выплату из средств федерального бюджета, помимо этого им полагаются региональные меры соцподдержки.
Благодаря нацпроекту "Демография" в 2020 году 63 тысячи детей в возрасте от 1,5 до 3 лет были устроены в ясли, 1,7 тысячи воспитателей дошкольных негосударственных заведений повысили свою квалификацию и 36 тысяч женщин с детьми дошкольного возраста прошли профессиональную переподготовку, чтобы оставаться востребованными на рынке труда.
Голикова привела данные опросов, согласно которым сегодня каждая шестая семья хотела бы стать многодетной (17%), причем число мужчин и женщин, мечтающих иметь троих и более детей, примерно одинаковое - 27% и 26%. При этом, четверть мужчин и женщин репродуктивного возраста планируют семью с одним ребенком, еще 3% женщин и 4% мужчин не хотят детей вовсе.