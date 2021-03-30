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30.03.2021 19:59
Рубрика: Общество

Плоды консультаций

Число абортов в России сократилось почти на 40%
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 67(8418)
Количество абортов за пять лет снизилось почти на 40%. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на Совете по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве.

По ее словам, в 2020 году создавались центры медико-социальной поддержки беременных женщин, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Консультацию в них получили более 230 тысяч женщин, в результате каждая пятая решила оставить ребенка. Голикова также сообщила, что есть предпосылки к дальнейшему снижению абортов.

Фото: pixabay.com
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Одновременно замедляется темп снижения рождаемости. Так, он уменьшился с 8% в 2019 году до 3% в 2020 году. Всего в прошлом году в России родились 1,4 млн детей. А вот средний возраст первородящих женщин постепенно сдвигается к 30 годам. В 2020 году он составил 27-28 лет.

В то же время по сравнению с 2010 годом на треть сократилась численность женщин в возрасте от 20 до 29 лет. Сегодня их в России 7,5 млн. Это последствия экономического и социального кризиса 1990-х годов, учитывая, что в репродуктивный возраст вступило как раз поколение тех лет. Поэтому сегодня особенно важны государственные меры поддержки рождаемости, отметила Голикова. Она напомнила, что в прошлом году почти миллион семей получили выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка, около 1,2 миллиона оформили материнский капитал, из них - 379 тысяч семей получили его на первого ребенка, а 830 тысяч - на второго и последующих. Распорядились средствами маткапитала 940 тысяч семей. Больше 500 тыс многодетных семей получали ежемесячную выплату из средств федерального бюджета, помимо этого им полагаются региональные меры соцподдержки.

Каждая шестая семья хотела бы иметь троих и более детей

Благодаря нацпроекту "Демография" в 2020 году 63 тысячи детей в возрасте от 1,5 до 3 лет были устроены в ясли, 1,7 тысячи воспитателей дошкольных негосударственных заведений повысили свою квалификацию и 36 тысяч женщин с детьми дошкольного возраста прошли профессиональную переподготовку, чтобы оставаться востребованными на рынке труда.

Голикова привела данные опросов, согласно которым сегодня каждая шестая семья хотела бы стать многодетной (17%), причем число мужчин и женщин, мечтающих иметь троих и более детей, примерно одинаковое - 27% и 26%. При этом, четверть мужчин и женщин репродуктивного возраста планируют семью с одним ребенком, еще 3% женщин и 4% мужчин не хотят детей вовсе.

Общество Семья и дети

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