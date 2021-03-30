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30.03.2021 20:15
Рубрика: Экономика

Физкульт-ответ

В России заработает цифровая спортивная платформа
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 67(8418)
В России может появиться цифровая спортивная экосистема, которая объединит государственные и частные онлайн-сервисы. Причем не только региональные, но и федеральные.
Через госуслуги можно будет записаться в спортивную секцию. Фото: РИА Новости Через госуслуги можно будет записаться в спортивную секцию. Фото: РИА Новости
Через госуслуги можно будет записаться в спортивную секцию. Фото: РИА Новости

В интернете уже работает множество спортивных сервисов. Это онлайн-тренировки, запись на спортивные объекты, календари спортивных мероприятий, отслеживание присвоения спортивных разрядов и званий и многое другое. Постепенно эти сервисы могут стать частью единой экосистемы.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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К концу года минспорт планирует запустить государственную информационную систему "Физическая культура и спорт" (ГИС ФКиС). На ней можно будет записаться в организации спортивной подготовки (в том числе через портал госуслуг). Здесь будет единый календарный план спортивных соревнований, информация о присвоении спортивных разрядов и званий, спортивная статистическая отчетность.

Одной платформой заменить все существующие решения нельзя, задача министерства намного шире. Минспорт планирует поддерживать любые решения (и государственные, и коммерческие), которые уже существуют или только создаются. Например, в России уже есть системы, подобные ГИС ФКиС, но они действуют на региональном уровне - в 15 субъектах РФ. Это LSport, "Олимп", "Цифровой спорт", "Статспорт". В некоторых видах спорта специальные цифровые решения позволяют отслеживать достижения каждого спортсмена и даже вести судейство на соревнованиях в режиме онлайн. Например, такая система работает в художественной гимнастике.

Для юных спортсменов, их родителей и тренеров есть приложения, которые помогают отслеживать процесс тренировок, обеспечивать коммуникацию между всеми сторонами. Например, приложения "Мой спорт" и "Красная машина" Федерации хоккея России. Приложение "Спортсреда" использует массив данных участников ГТО (Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне") и на основе аналитики помогает выявить предрасположенность ребенка к тому или иному виду спорта, а также оценить достаточность спортивной инфраструктуры по месту жительства.

Минспорт объединит государственные и частные спортивные сервисы

Эти и другие сервисы можно постепенно объединять в единую спортивную экосистему. Замглавы минспорта Андрей Сельский перспективной моделью считает государственно-частное партнерство и совместное использование ресурсов. А на ГИС ФКиС будут доступны онлайн-услуги, сквозные для спортивной сферы.

В министерстве считают, что у российских спортивных приложений огромный потенциал. По оценкам компании O2 Consulting, российские аналоги есть уже у 85% наиболее популярных мировых мобильных приложений по фитнесу.

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