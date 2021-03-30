Такой фильм, как "Майор Гром. Чумной доктор" (в прокате с 1 апреля), просто неминуемо обязан был появиться в нашем кинематографе. Отдельные мотивы, которые в нем прослеживаются, встречаются в разных отечественных фильмах - в ретро-картинах, ностальгирующих по советским временам, в молодежных боевиках или в попытках подражать Голливуду, особенно тем блокбастерам, что сняты по комиксам. "Майор Гром..." соединяет в себе все и сразу. И весь этот фильм - как закрытый гештальт его создателей. Как будто бы авторам с детства не давала покоя мысль сделать такое кино по своему - российскому - комиксу, которое бы не уступало никакому иностранному.

Фильм - типичный долгострой (первые упоминания о том, что такой снимается, относятся к 2015-2016 годам), в этом и его сила, и его слабость. Обозреватель "РГ" следила за судьбой картины, и когда ее представляли в форме рабочих материалов на международных рынках контента, и когда она обрела форму короткометражки (2017 год), где лихие налетчики в масках и костюмах из известного советского мультфильма "Шайбу! Шайбу!" грабили банк. В коротком метре режиссер был Владимир Беседин, снимавший сериалы о полицейских, а майора Игоря Грома играл Александр Горбатов - тот самый, что сейчас играет Прохора в современной "Угрюм-реке". Как оказалось, короткий метр был лишь трамплином, и полнометражная картина выходит к зрителю 1 апреля - без всяких шуток. Режиссер в ней уже Олег Трофим, известный по первому фильму "Лед", а майор Гром - Тихон Жизневский. Здесь хочется напомнить, что Жизневский сыграл и в блокбастере "Огонь", и в сериале "Топи", но все же его визитная карточка на сегодняшний день - это именно "Майор Гром..." - фильм, где актер демонстрирует отличную форму (даже когда без формы и рубашки остается).

Тем, кто видел короткий метр, может показаться, что в полнометражном кино главное управление полиции Санкт-Петербурга - современный оупен-спейс, где все слышно и видно, выстроили в той же самой декорации, что и ограбленный банк в короткометражке. Как и в "коротышке", большой фильм начинается с огромного количества денег в кадре, причем в разной валюте, которые бесконтрольно разбрасываются по улицам (по официальным данным, разбросано 900 000 рублей). Так что не грех и повториться, отмечая, что главный герой картины - деньги. Их ушло на масштабный российский комикс - 640 миллионов рублей. И без всякой государственной поддержки. Капля по сравнению с тем, сколько тратится на голливудские комиксы, но для России сумма значительная. У нас за такую снимаются картины, такие, как "Большой" Валерия Тодоровского или "Союз Спасения" Андрея Кравчука. "Разбросаны" ли бесконтрольно деньги, потраченные на "Майора Грома..."? Ответ: "Нет!" Видно, что создатели фильма любят свое детище и очень старались. Более того, даже не заглядывая в титры, можно сразу сказать, что над картиной работали отец и сын, и вот эта преемственность поколений видна в фильме везде. В нем с передовыми технологиями, такими, например, как новая соцсеть, виртуальный помощник и экосистема, соседствуют кепка и кожанка, как у Глеба Жеглова, и пожилой начальник полиции - отец родной всем бойцам по фамилии Прокопенко (в исполнении Алексея Маклакова), и папка с надписью "Уголовное дело". Стажер Дима Дубин (актер Александр Сетейкин) один в один напоминает Шурика - так что рецензию на фильм можно смело называть "Операция Ч и другие приключения Дубина". "Ч" имеется в виду Чумной доктор, чья маска с клювом, как у врачевателей во времена эпидемии чумы, оказалась очень к месту во времена пандемии. Но о Докторе чуть позже. К советской стране отсылают и кадры фильма о мальчиках, издевающихся над собакой, и даже песни Виктора Цоя, перепетые чужими голосами в современной версии. И конечно же - костюмы и маски хоккеистов из популярных советских мультфильмов "Шайбу! Шайбу!" и "Матч-реванш".

Над костюмом Чумного доктора со встроенными огнеметами работали человек 20 из нескольких студий, занимающихся спецэффектами. Фото: Disney studio

Однако... Призрак Джокера бродит в нашем кино. Все советско-российско-историческое - с отсылом и к "Улицам разбитых фонарей" в фильме сочетается с тем, что уже много раз было в комиксах Голливуда, и Джокер с Бэтменом явно оказали большое влияние на создателей картины. Кинематографические цитаты грубы и непричесаны. "Наш город - болен. Его пожирает чума коррупции, беззакония, алчности..." Как тут не вспомнить Готэм-Сити? Маски Чумного доктора и беспорядки его фанатов на улицах точь-в-точь скалькированы с Джокера. Как и биография главного злодея, который вырос в детдоме, заброшенный и никому не нужный. Гений компьютерных технологий Сергей Разумовский (от слова Разум - авторы явно долго не заморачивались, чтобы придумать фамилию) придумал новую социальную сеть "Вместе". И самое главное в ней - интернет не получает персональные данные пользователя. То есть анонимными в сети могут быть все. Разумовский явно не читал российское законодательство, которое запрещает даже поисковики такого типа. Но в кино можно все. "Зачем изобретать то, что не можете контролировать?" - эта фраза звучит в картине. Резонный вопрос. Но ответа на него нет, кроме того, что изобретение такой сети - мера популистская, да еще и призванная показать, что технологии - зло. Потому что и Разумовский, и доблестный майор полиции Игорь Гром - несчастные одиночки. И тут снова вклинивается советская тема, причем взятая из мультфильмов о том, как важно заводить себе друзей. От "По дороге с облаками" до "Крошки Енота" (песня "Улыбка" также звучит в "Майоре Громе...". Разумовскому в плане друзей не повезло. А вот Игорь Гром понял, что никакого гения преступного мира без близких товарищей не одолеть. Эту житейскую мудрость ему внушил отец родной - полицейский начальник, который приходит по вечерам домой и лепит пельмени под руководством любимой жены.

Чем хороши комиксы и почему их так любят? Потому что они позволяют предельно просто разложить все по полочкам. Вот и этот в понятной советско-голливудской форме доносит до зрителей простую мысль: некоторые в борьбе за справедливость становятся жестокими убийцами, однако можно отстоять правду, и не становясь при этом распоследним подлецом. Все остальное в картине - как сейчас принято говорить - навороты. В ней много забавных деталей. Мусульманин, который разговаривает и ведет себя как еврей. Главный олигарх города (Виталий Хаев) с золотым кислородным баллоном, умная ассистентка Марго вместо Алисы (среди продюсеров фильма - студия "Яндекса"), ненавязчивая реклама экосистемы и продуманный мерч - то есть предметы, которые потом разберут на сувениры. Как раз в направлении креативных индустрий. Сразу хочется и чашку с надписью "Полиция Санкт-Петербурга", и шаверму, которая вкусная, - ее едят все герои, и футболку как у журналистки - подруги майора Грома Юли Пчелкиной, которую, сменяя один дурацкий парик на другой, играет Любовь Аксенова. В фильме вообще с париками и прическами - беда, но это отдельная тема. Впрочем, вот забавный факт: каждый костюм Юли Пчелкиной вдохновлен известным женским образом из кино - Тринити из "Матрицы", Лилу из "Пятого элемента", Матильды из "Леона", Мии Уоллес из "Криминального чтива".

Обратим внимание и на то, что лента не обошлась и без идеологической составляющей. "Хотели дать свободу слова, а дали трибуну маньяку!" - эти слова сочетаются с появлением маньяка в наших ток-шоу в последнее время. Или то, как толпа фанатов Чумного доктора устраивает митинги и очередную "революцию" в Питере, чтобы забрать деньги у богатых и отдать бедным. И мысль о том, что митинги, погромы и разбойные нападения ни к чему хорошему не приводят. А как же иначе - комикс-то российский. А еще в нем есть настоящая питерская крыша. Та самая, с которой видно весь город, - лучшее место для романтики. Режиссер фильма "Лед" без романтики не может. Даже если снимает комикс про супергероя со словами "Супергерой - не тот, у кого суперсила, а тот, кто победил суперзлодея".

Кстати, для зрителей предупреждение - не уходить с титров. Первая их часть - анимационная - просто блестяща. И авторам хочется посоветовать создать продолжение в виде полнометражного мультфильма. А вообще, из титров можно не только узнать, что, например, над костюмом Чумного доктора со встроенными огнеметами работали человек 20, но и увидеть дополнительную сцену - опять же в духе Джокера и Харли Квинн, которая дает понять, что продолжение будет. В ней появляется Константин Хабенский в роли доктора по фамилии Рубинштейн. Не пустая фамилия для Петербурга. Но главным вряд ли будет этот доктор - куда интереснее его пациент. Только хотелось бы, чтобы в продолжении ему сменили прическу.

Прямая речь

Тихон Жизневский, актер, исполнитель роли Майора Грома:

"Я себя никогда не ассоциировал с супергероями, с брутальными дядьками, которые всех лупят и крошат все вокруг. И поэтому, когда меня позвали на пробы, реакция у меня была неоднозначная. Я пытался предостеречь, что это не мой профиль, что мне все время давали лирических героев, трогательных, наивных, добрых, светлых и лучезарных. И потому спросил: вы точно уверены? Но Артем и Олег сказали, что им все нравится, что во мне что-то есть, и это что-то они будут из меня вытягивать. Но это и прекрасно, что есть возможность не просто менять костюмы, а поменять внешность и самому поменяться. Пойти на сопротивление. В этом и заключается актерская профессия... Для роли Майора Грома мне пришлось отрезать свои длинные светлые кучерявые волосы и покраситься, а еще ходить в спортзал, тренироваться. Для Грома у нас был шуточный референс - Брэд Питт из "Бойцовского клуба" и "Большого куша" - такой сухой, с проработанными жилами. Я никогда толстым не был, но пришлось ограничивать себя в еде. Для меня даже разработали специальную диету, привозили коробочки с едой.... В детстве я читал комикс про медвежонка Бамси, и до "Майора Грома" это было мое единственное соприкосновение с комиксами за всю жизнь. К западным фильмам по комиксам тоже всегда спокойно относился, больше люблю Тарковского, Бергмана. Но к началу съемок я прочитал все выпуски о Майоре Громе, а также несколько выпусков "Бесобоя" и "Красной Фурии". И было, конечно, любопытно узнать, что это огромная, весьма интересная вселенная с невероятным охватом".