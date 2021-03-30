В Совфеде предложили создать систему учета детей мигрантов

Глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова предложила создать в России единую систему учета детей мигрантов.

С предложением она выступила в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

Такая единая база данных, по ее словам, нужна, "чтобы мы четко видели, сколько в Россию въехало детей, сколько осталось, чем они заняты, какие необходимы меры социальной заботы государства".

Сенатор также предложила установить ответственность для родителей за несвоевременное информирование о пребывании их детей на территории страны. "Ведь мы должны знать, где эти дети, ходят ли они в детский сад, в школу, прикреплены ли в поликлинику", - пояснила Гумерова.

А еще, по ее мнению, нужно провести комплексную оценку подготовки таких детей к обучению, владению русским языком.