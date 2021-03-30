Перед самым началом туристического сезона в Турции внезапно объявили об ужесточении карантинных мер в зонах повышенного риска. Таковыми признаны в том числе Анкара, Стамбул, курортные Измир и Анталья - одним словом, наиболее популярные у россиян места. В них снова вводят на выходные комендантский час.

"Рост смертей от коронавируса заставил нас пересмотреть существующие меры безопасности. Пятьдесят восемь провинций, в которых живет 80 процентов населения страны, снова стали зонами повышенного риска. Там будет действовать комендантский час на субботу и воскресенье. Действующий комендантский час с девяти вечера до пяти утра в будни сохраняется по всей стране", - объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания правительства. Как писала "РГ" перед Новым годом, в прошлый раз турецкие власти не стали распространять ограничения на иностранных гостей, приехавших в рамках так называемого пакетного тура. Они могли спокойно гулять по городу в ночное время, сидеть в кафе и ресторанах при отелях и в аэропортах, в то время как обычные заведения общепита работали только навынос. Судя по всему, нечто подобное ожидает туристов и в этот раз. Однако все равно остается много вопросов: будут ли работать хаммамы и бассейны при отелях, смогут ли туристы тренироваться в фитнес-залах, брать сеансы массажа и питаться по системе "все включено".

На Мальдивах, которые также открыты для россиян, действуют весьма строгие правила въезда. "Не позднее чем за 92 часа до вылета из России надо сдать ПЦР-тест, а за сутки заполнить онлайн-декларацию на прилет. Туда вводятся личные данные и справка по ковиду. В ответ с Мальдив присылают QR-код, который нужно сохранить в телефоне и предъявить на границе по прилету, - рассказала "РГ" россиянка Светлана, которая недавно побывала на "райском острове". - Туроператоры предупреждают: в мальдивском аэропорту не дай бог чихнуть или кашлянуть - вас сразу отправят на принудительный ПЦР-тест и изолируют, пока не придут результаты". Потом туристов забирают катера и развозят по небольшим островам с одним отелем. В отеле маску можно не носить.

Перед вылетом с Мальдив сдавать ПЦР-тесты не обязательно. Иными словами, о том не привез ли турист коронавирус в Россию, он сможет узнать только на родине.

На Кипре, который объявил, что готов принимать россиян уже с первого апреля, до сих пор действовал строгий карантин для местных жителей. "Из дома можно выходить по эсэмэскам, лимит - два выхода в день. На каждый выход дается три часа. С одиннадцати вечера до пяти утра - комендантский час. Барам и ресторанам недавно разрешили возобновить работу, но с такими драконовскими ограничениями, что многие решили пока не открываться, - рассказал "РГ" Кириакос из Лимасола. - Честно говоря, я не представляю, как в таких условиях мы собираемся принимать туристов. Может, конечно, объявят о каких-то послаблениях - как раз сегодня ждем решения правительства. Но я уже читал утечки, что по субботам и воскресеньям нас могут "осчастливить" тремя эсэмэсками в день - вот и все смягчение мер". Зато знакомый владелец небольшой семейной гостиницы в курортном поселке Айя-Напа настроен более оптимистично. Он говорит, что иностранцы уже начали бронировать у него номера. Среди них довольно много россиян - собираются заезжать с конца апреля. Собеседник "РГ" уверяет, что с санитарными мерами у них все строго - маски, социальная дистанция, никаких "шведских завтраков" со свободной рассадкой. А как же, спрашиваю, ваши знаменитые вечеринки с музыкантами? Тоже отменяются? "Только не это! - шутит киприот. - Что-нибудь придумаем".

Между тем

В Германии правительство не решилось запретить немцам выезд на отдых за границу. Однако с полуночи вторника для всех авиапассажиров, возвращающихся в ФРГ из любой точки мира, действует новое правило: перед посадкой они обязаны предъявить вместе с билетом отрицательный результат ПЦР-теста на "корону", сделанного не позднее чем за 48 часов до вылета. В случае его отсутствия или положительного результата сотрудники авиакомпании не пустят на борт не только иностранца, но и гражданина Германии. Заболевшим придется остаться в стране вылета, уйти на карантин в соответствии с местными законами и лечиться за свой счет. Оплачивать тестирование им также придется из своего кармана. От него освобождаются только дети младше пяти лет и члены экипажей.

Комментарий

Вирусы в чемодане

Ровно год назад в России объявили нерабочую неделю - чтобы сбить вал заражений COVID-19. Эта неделя затянулась на месяцы - сначала полного карантина, потом - удаленной работы. Сейчас у нас в отличие от Европы работают театры и рестораны, можно ездить по стране и за рубеж, и список открытых стран расширяется. При этом с января сохраняется тренд на снижение заболеваемости. Но эпидемиологи настороже: слишком серьезная ситуация в Европе и некоторых других странах.

Мы открываем границы и увеличиваем количество авиарейсов. Как избежать нового "завоза" вируса? Как поясняла вице-премьер Татьяна Голикова, принимая такие решения, в правительстве руководствуются многими факторами, но прежде всего - эпидситуацией в конкретной стране. Так, решено было выждать и не увеличивать список открытых стран перед длинными выходными 23 февраля и 8 марта. Но скоро майские праздники, а там и сезон отпусков. Что будет дальше?

Многие считают, что либеральничать нечего: надо сидеть дома, так спокойнее. Другие, напротив, ратуют за скорейшую отмену ограничений. Истина, как всегда, где-то между этими крайностями: важно чтобы экономика продолжала работать, но заболеваемость не повернула на рост.

"Ситуация, которую мы сейчас видим по сравнению с другими странами, позволяет нам удерживать ее и уже в ряде субъектов снимать те ограничения, которые мы вводили в прошлом году", - сообщила во вторник замруководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина. В ЦНИИ эпидемиологии также считают, что события развиваются благоприятно, однако говорить, что угроза позади, рано. "Еще возможны суточные колебания заболеваемости. Такие незначительные подъемы весной характерны для сезонных инфекций, которой, судя по всему, становится и COVID-19. Но рост вряд ли достигнет показателей осеннего пика", - считает замдиректора института Наталья Пшеничная (цитата по РИА Новости).

До получения отрицательного теста турист должен быть на самоизоляции - стоит оставить пару отпускных дней на эти процедуры. Но многие попросту игнорируют правила

В стране по-прежнему действует система контроля за здоровьем приезжающих из-за рубежа, чтобы свести к минимуму риск завести вирус. Основное правило: в течение трех дней после прилета нужно сдать ПЦР-тест и отправить результат на сайт госуслуг. Этот срок установлен, потому что лаборатории выполняют анализ за сутки-двое. До момента получения отрицательного результата человек должен оставаться на самоизоляции - для этого нужно оставить пару отпускных дней для выполнения всех этих процедур. Но многие правила игнорируют, прилетают впритык к окончанию отпуска и тут же выходят на работу. Хотя, к слову, в Москве прямо в аэропорту можно сдать экспресс-тест, который будет готов всего за час-другой. Есть и такие, кто не идет на тестирование, надеясь, что их просто не поймают. При контроле сверяются списки пассажиров с данными, закачанными на сайт госуслуг, - так "вычисляют" нарушителей, составляют протокол и - по решению суда - наказывают штрафом до 40 тысяч рублей. В Воронеже несколько дней назад нашли и оштрафовали на 7,5 тысячи рублей женщину, вернувшуюся из Турции, - тест она не сдала, а в анкете указала чужой адрес. В Нижнем Новгороде таких штрафов выписано уже на 850 тысяч рублей (более 700 нарушителей), а в Москве - на 12,8 миллиона рублей.

Ирина Невинная