Видеотрансляция: Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по межнациональным отношениям.

Как ранее заявили в пресс-службе Кремля, участники мероприятия планируют обсудить ход реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года. В частности, речь пойдет об укреплении общероссийской гражданской идентичности и поддержании межнационального согласия. Кроме того, будут затронуты вопросы образования в гармонизации межнациональных отношений, создания и продвижения проектов этнокультурного туризма в регионах и ряд других актуальных вопросов в области национальной политики России.

Как ранее подчеркивал глава государства, межнациональный и межрелигиозный мир для нашей страны - это "основа основ". Российский лидер отмечал, что данная сфера нуждается в постоянном внимании со стороны всех органов власти, средств массовой информации и гражданского общества.

Совет при президенте РФ по межнациональным отношениям был образован в 2012 году. Он готовит для российского президента предложения по приоритетным направлениям национальной политики, обеспечивает взаимодействие органов власти и общественных объединений в реализации вопросов национальной политики, а также проводит экспертизу законодательных норм, затрагивающих вопросы национальной и миграционной политики.