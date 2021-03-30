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30.03.2021 15:46
Рубрика: Общество

Вильфанд объяснил причину резкой смены погоды в центре России

Текст: Ольга Игнатова
В центре европейской территории России на смену солнечной погоде уже вечером во вторник придут дожди.

Это, как пояснил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, связано с приходом циклона, воздушные массы которого насыщены влагой.

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"Происходит смена циркуляции, и резко поменяется погода", - цитирует слова синоптика РИА Новости. Он уточнил, что начинается перемещение циклонов по самым северным регионам европейской части России. А вот теплые воздушные массы по-прежнему будут хозяйничать в центре и на севере. "Они теплые и насыщены влагой",- объясняет Вильфанд.

Ночь на 31 марта в Москве будет дождливой, может выпасть до 25% месячной нормы осадков.

Дождливая погода, судя по прогнозу Гидрометцентра, сохранится до конца недели. Лишь на следующей неделе распогодится. Но днем будет довольно тепло - в пределах плюс 8-12 градусов.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ

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