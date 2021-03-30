Вильфанд объяснил причину резкой смены погоды в центре России

В центре европейской территории России на смену солнечной погоде уже вечером во вторник придут дожди.

Это, как пояснил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, связано с приходом циклона, воздушные массы которого насыщены влагой.

"Происходит смена циркуляции, и резко поменяется погода", - цитирует слова синоптика РИА Новости. Он уточнил, что начинается перемещение циклонов по самым северным регионам европейской части России. А вот теплые воздушные массы по-прежнему будут хозяйничать в центре и на севере. "Они теплые и насыщены влагой",- объясняет Вильфанд.

Ночь на 31 марта в Москве будет дождливой, может выпасть до 25% месячной нормы осадков.

Дождливая погода, судя по прогнозу Гидрометцентра, сохранится до конца недели. Лишь на следующей неделе распогодится. Но днем будет довольно тепло - в пределах плюс 8-12 градусов.