Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин сложил свои полномочия. Временно исполнять обязанности главы ПКР будет Павел Рожков.

"Сегодня на заседании исполкома были рассмотрены и удовлетворены личные заявления о сложении полномочий заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Лукина в качестве президента ПКР и депутатов Государственной Думы Бориса Иванюженкова, Римы Баталовой и Олега Смолина в качестве вице-президентов ПКР", - говорится в заявлении пресс-службы организации.

Владимир Лукин руководил Паралимпийским комитетом с 1997 года. В последний раз он был переизбран на 4-летний срок в 2018 году.

Решения, принятые на исполкоме, связаны с декабрьскими вердиктами Спортивного арбитражного суда по делу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА).