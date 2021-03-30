Власти Германии ввели новое правило для авиапассажиров

Власти Германии ввели новое правило для всех прилетающих пассажиров. При въезде в страну из любой части мира теперь необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирус. Данное правило действует с полуночи 30 марта.

Проверку необходимо пройти максимум за 48 часов до вылета, а на границе - предъявить документ с результатом. Речь идет о тестировании с применением технологии амплификации нуклеиновых кислот (ПЦР, LAMP, TMA), либо о тестах на антигены для прямого обнаружения коронавируса SARS-CoV-2. Тесты на антитела не принимаются, пишет РИА Новости.

Правило "с тестом - на борт" не распространяется только на детей до шести лет. Проверку здоровья туристы проходят за свой счет. Пассажиры, которые не предъявят результаты теста в установленном порядке, не будут допущены в самолет.

Граждане, которые пребывают в Германию на других видах транспорта, на границе также обязательно должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала граждан отказаться в этом году от поездок как внутри страны, так и за рубеж. Она указала, что Германии грозит новая пандемия, связанная с распространением новых штаммов коронавируса в Европе. По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости, коронавирус в Германии подтвердили уже у 2 миллионов 794 тысяч 949 человек.