Во сколько может обойтись покупка дачи

Купить дачу или загородный дом в 2021 году намерены 6% российских семей. Среди городов с населением более 500 тысяч человек больше всего потенциальных покупателей загородной недвижимости в Санкт-Петербурге, Красноярске, Москве, Омске, Тюмени.

Такие данные приводятся в исследовании Финансового университета при правительстве РФ и страховой компании "Ингосстрах". На приобретение дачи россияне в среднем рассчитывают потратить 562 тысячи рублей. Больше всего готовы выложить москвичи - 986 тысяч рублей. Помимо Москвы наибольшие потенциальные расходы на приобретение загородной недвижимости характерны для Санкт-Петербурга, Ярославля, Воронежа и Казани.

Как отмечается в исследовании, 2019 год был непростым на рынке загородной недвижимости. Вплоть до ноября россияне не проявляли никакого активного интереса к домам на природе. И только под конец 2019 года падение спроса на загородную недвижимость (дачи и загородные дома) прекратилось.

Минувший же 2020-й стал дачным годом. Жители городов, запертые в квартирах карантинными ограничениями, начали искать возможности вырваться из них и обеспечить себе и семьям более комфортное существование. Из-за этого в мае 2020 года спрос на загородную недвижимость вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а спрос на земельные участки под застройку - в 2,25 раза, отмечают в Финансовом университете. Россияне и в этом году намерены активно обзаводиться дачами.

"Ситуация, когда планируемый бюджет на покупку загородного объекта оказывается в полтора-два раза ниже реального, - обычное явление для российского рынка, - говорит директор премии Urban Awards Ольга Хасанова. - Потенциальные покупатели зачастую ориентируются на интуицию, опыт родственников, друзей и знакомых, покупавших дачу несколько лет назад, и объективные финансовые возможности". По словам эксперта, в Подмосковье сейчас действительно продаются дачи с бюджетом до 1 млн рублей. Как правило, они расположены к югу (Новорязанское шоссе), востоку (Горьковское, Егорьевское шоссе), северо-востоку (Щелковское шоссе) от МКАД. "Речь идет о небольших домиках в 30-50 кв. м со стандартными участками 6-12 соток, удаленных на 50-80 км от Москвы. Впрочем, точечные предложения можно найти и в поясе 15-20 км от МКАД", - говорит Хасанова. Скорее всего, дачникам здесь придется мириться с плохими подъездными путями, низким уровнем благоустройства в СНТ и минимальным набором инфраструктуры и коммуникаций.

"Для покупки добротной дачи в Подмосковье сегодня необходим бюджет по крайней мере в 1,4-1,8 млн рублей", - подчеркивает Хасанова. В Ленинградской области бюджет в 650-700 тысяч рублей позволяет надеяться на домик - деревянный или щитовой - с участком в одном из отдаленных районов (Тихвинский, Подпорожский, Лодейнопольский, Киришский, Лужский). Отдельные лоты с таким ценником зафиксированы также в Гатчинском, Выборгском и Кировском районах. Качественный объект обойдется минимум в 1,2-1,4 млн рублей. В большинстве регионов Центральной России хорошая дача в живописной локации и без проблем с транспортной доступностью более 1 млн рублей, добавляет эксперт.

Средняя цена дачи в России, по данным риелторов, составляет почти 2 млн рублей

По данным портала "Мир квартир", за год цены на дачи выросли в 78 регионах страны. В среднем по стране загородная недвижимость подорожала на 11,5%. Аналитики портала отмечают, что средняя по России дача стоит 1,9 млн рублей. Как подчеркивает гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко, на цены повлиял именно ажиотажный спрос прошлого года. "Этой весной мы ожидаем обычный сезонный всплеск спроса. Цены, вероятно, еще подрастут, так как частично на загородный рынок переключается спрос с рынка квартирного, где ценники за год увеличились радикально. Сейчас люди ищут, во что вложить деньги, и некоторым именно дача кажется доступным и правильным вариантом. Кроме того, часть дачного сегмента подпадает под условия для сельской ипотеки и ипотеки на деревянные дома. Это также может поднять и спрос, и цены", - уточнил Луценко.