Врач объяснила, почему у здоровых людей "разваливается" организм

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова поделилась советами с теми, кто вынужден вести сидячий образ жизни или по разным причинам не практикует физические нагрузки.

Врач сравнила сидение с курением и предложила, если уж человек никак не может оставить офисное кресло, не сидеть просто так.

"Физическая активность считается даже от таких минутных движений и "ерзаний". Мы заставляем свои мышцы включаться. Сидение надо прерывать", - отметила доктор, пояснив, что норматив в тысяч шагов в день на самом деле связан с тем, сколько, в среднем, в день проходили наши предки, считают ученые.

Врач ссылается на профессора Дэниэла Э. Либермана, который в своей книге оценил быт охотников-собирателей в Африке и Латинской Америке. Охотники вынуждены были долго сидеть на одном месте - например, ремонтируя охотничье снаряжение. Однако тем не менее, они вставали поворошить костер, попить воды, подойти к ребенку, соплеменнику и так далее. Таким образом, охотник никогда не сидит более 10-15 минут неподвижно.

Эндокринолог подчеркнула, что у большинства людей после определенного возраста возникают боли в спине и другие проблемы со здоровьем.

"Оказывается, одна из причин - удобные кресла со спинками. Когда человек сидит на скамейке или табуретке, то он напрягает спину, тренируя мышцы. А если такой необходимости нет, то эти мышцы постепенно атрофируются", - предупредила доктор.