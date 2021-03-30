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30.03.2021 07:34
Рубрика: Общество

Врач объяснила, почему у здоровых людей "разваливается" организм

Текст: Оксана Грибанова

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова поделилась советами с теми, кто вынужден вести сидячий образ жизни или по разным причинам не практикует физические нагрузки.

Фото: iStock
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Врач сравнила сидение с курением и предложила, если уж человек никак не может оставить офисное кресло, не сидеть просто так.

"Физическая активность считается даже от таких минутных движений и "ерзаний". Мы заставляем свои мышцы включаться. Сидение надо прерывать", - отметила доктор, пояснив, что норматив в тысяч шагов в день на самом деле связан с тем, сколько, в среднем, в день проходили наши предки, считают ученые.

Врач ссылается на профессора Дэниэла Э. Либермана, который в своей книге оценил быт охотников-собирателей в Африке и Латинской Америке. Охотники вынуждены были долго сидеть на одном месте - например, ремонтируя охотничье снаряжение. Однако тем не менее, они вставали поворошить костер, попить воды, подойти к ребенку, соплеменнику и так далее. Таким образом, охотник никогда не сидит более 10-15 минут неподвижно.

Эндокринолог подчеркнула, что у большинства людей после определенного возраста возникают боли в спине и другие проблемы со здоровьем.

"Оказывается, одна из причин - удобные кресла со спинками. Когда человек сидит на скамейке или табуретке, то он напрягает спину, тренируя мышцы. А если такой необходимости нет, то эти мышцы постепенно атрофируются", - предупредила доктор.

Наука Общество Здоровье

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