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30.03.2021 04:30
Рубрика: Общество

Врач перечислил способы побороть лень

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мы все откладываем дела на потом, прокрастинируем и ленимся, и это нормально. Но что если лень одолела так, что мешает выполнению планов? Как побороть столь не полезную привычку, какие установки лежат в ее основе, рассказал врач-психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

Фото: iStock
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По его словам, лень - это недоверие человека к себе, сомнение в своей способности выполнить поставленную задачу. Медик посоветовал начать с отдыха, отметив, что это самый простой способ противостоять лени.

"Надо куда-нибудь уехать и дать себе возможность отдохнуть - это первое. Второе - можно обратиться за помощью к психиатру, который назначит медикаментозное лечение. Третий способ - подключить к ситуации психолога и вместе с ним разобраться в ситуации", - рассказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Лень не так проста, как кажется. Это состояние может быть обусловлено, как банальной усталостью, так и серьезными ментальными искажениями. А это уже требует профессиональной помощи, подытожил Фомин.

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