Вторая миссия РФ на Венеру будет связана с доставкой грунта на Землю

В России началось проектирование межпланетной автоматической станции "Венера-Д". По словам ученых, основные контуры российской венерианской программы будут выяснены в ходе проводимого проектирования. Первым этапом исследования планеты будет отправка автоматической межпланетной станции "Венера-Д.

А вот вторая работа в рамках венерианской программы связана с доставкой грунта с планеты на Землю. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на открывшихся сегодня Королевских чтениях. Забор грунта с Венеры и возвращение - это крайне интересно.

Между тем, проектирование автоматической межпланетной станции "Венера-Д" может занять два года. А первый аппарат к Венере, как надеются специалисты, улетит к Венере в 2029 году. Задача доставки на Землю грунта со второй от Солнца планеты будет реализована после выполнения программы посадки, исследования образцов и района посадки.

Новая программа по исследованию Венеры включает отправку не менее трех научных аппаратов. Как рассказывают ученые ИКИ РАН, проект "Венера-Д" продолжит исследования Венеры с использованием орбитального аппарата, субспутника и посадочного аппарата, оснащенных научной аппаратурой широкого спектра. Прорабатывается включение в проект долгоживущей станции, которая проработает на поверхности Венеры около 60 суток.

Космический проект такой сложности будет осуществлен впервые. Российский и мировой опыт в области технологии космического машиностроения, в создании миниатюрных измерительных приборов и повышении качества космической радиосвязи позволит реализовать данный проект.

Это продолжение фундаментальных исследований Венеры, которые активно проводились в 60-80-e годы и начале 90-х советскими и американскими миссиями. За эти годы специалисты получили большой объем данных, касающихся строения и состава атмосферы, облачного слоя, скоростей ветра, состава поверхности. Однако многие вопросы, связанные с динамикой атмосферы, проблемами суперротации, гигантского парникового эффекта, эволюции Венеры и другие так и остались нерешенными. Впечатляющие результаты получены европейским орбитером "Венера Экспресс", но многие вопросы просто не могут быть решены с орбитера.

Поэтому проект "Венера-Д" должен обеспечить новый качественный уровень научных исследований планеты, когда наблюдаемые природные явления, происходящие на планете, можно одновременно изучать как с орбиты, так и находясь на поверхности планеты.

Академик Борис Черток в свое время рассказал корреспонденту "РГ" удивительную историю, связанную с запуском первого аппарата на Венеру в феврале 1961 года. Цель не была достигнута. "В сибирской деревне во время купания в притоке Бирюсы мальчишка повредил ногу о какую-то железку. Это были остатки металлического шара, - вспоминал Борис Евсеевич. - Притащил домой. Отец вскрыл шар и там обнаружил... медаль, которая отправлялась на Венеру. После пуска мы были уверены, что тяжелый спутник вместе с вымпелом утонул в океане. По прогнозам баллистиков, вероятность этого составляла более 90 процентов. Только 10 процентов приходились на сушу, из них три - на территорию СССР. Случилось то, вероятность чего близка к нулю".