Ценители качественной литературы всегда выходят с ярмарки Нон/Фикшн с полными с сумками. Но на этот раз из-за вынужденного переноса ярмарки с привычного декабря на март "книжный голод" оказался особенно острым. Но если вы не успели на это "пиршество духа" или живете слишком далеко, ничего страшного. Новинки, представленные под стеклянной крышей Гостиного двора, доступны теперь всем и повсюду. Вот некоторые из них.

1. Андрей Рубанов. "Человек из красного дерева". М.: АСТ, РЕШ, 2021

Вероятно, главная новинка постковидного премиального сезона - многозначительная то ли притча, то ли предупреждение о деревянных людях, выступающих по воле многоопытного автора истинным "глубинным народом" России.

2. Вера Богданова. "Павел Чжан и прочие речные твари". М.: АСТ, РЕШ, 2021.

Жесткий, но реалистичный роман о 2050 годе, который для молодого автора не отдаленное, а ее личное будущее. И в котором очень много от нашего настоящего - нещадно эксплуатируемые компьютерные гении, рейдерские захваты и, увы, грязные тайны детских домов. Но в нем появляется и огромный новый фактор - Китай, с которым в романе Россия образует САГ, Союз азиатских государств. И выступает в нем отнюдь не старшим братом.

3. Чжан Юэжань. "Кокон". М.: Фантом-пресс, 2021, пер. с китайского Алины Перловой

А это уже Китай настоящий. Семейная сага на хорошо знакомую русским читателям тему: грехи отцов, наслаивающиеся на грехи дедов, и современные дети-внуки, не желающие тащить их в собственное будущее, каким бы оно ни было. Любопытно, что толстый роман переведен действительно с китайского, не с английского, как повелось. И действие его, соответственно, разворачивается в континентальном Китае. С которым у огромной России, что ни говори, много общего, кроме границы, и столько же различающегося.

4. Дмитрий Данилов. "Человек из Подольска". М.: Городец, Книжная полка Вадима Левенталя, 2021

Все шесть пьес одного из самых оригинальных современных русских драматургов впервые собраны под одну обложку - от прославившего его и уже экранизированного "Человека из Подольска" до самоизолированного "Выбрать троих" и совсем нового "Пути к сердцу" - скорее поэмы, чем театрального монолога. Впрочем, сейчас мудрено разобрать, где кончается одно и начинается другое.

5. Кейт Расселл. "Моя темная Ванесса". М.: Синдбад, 2021, пер. с англ. Любови Карцивадзе

Автор романа на скандальную тему - сексуальные отношения 42-летнего учителя и 15-летней ученицы элитной школы-пансиона - искусно избегает однозначности в оценках и трактовках. И сделанное с продуманной оттяжкой признание, что книга все-таки имеет автобиографическую подоплеку (поэтому пол автора важен), еще подогрело интерес к "новой "Лолите".

6. Сильвен Гугенхейм (ред). "Империи Средневековья: от Каролингов до Чингизидов". М.: Альпина Нон-фикшн, 2021, пер. с франц. Алексея Изосимова

Становление и закат 16 грозных некогда империй в разных концах обитаемого мира - от всем известной Византии и легендарных инков до никому не известных болгарской и сербской империй. Редактор разделяет их на три группы: "империи-миры", "закрытые империи" и "расколотые империи". Вооружившись такой оптикой, читатель может распространить наблюдения и выводы этой книги гораздо дальше Средневековья.

7. Василий Розанов. "Итальянские впечатления". Комментарии Аркадия Ипполитова. М.: Издательская группа 1900, 2020

Интересный образчик книги, написанной двумя авторами, разделенными более чем столетием. В 1901 году известный парадоксалист и тонкий наблюдатель Розанов, подобно множеству русских интеллигентов того времени, совершил культурное паломничество в Италию и написал об этом. В 2020 году другой известный парадоксалист и эстет Ипполитов, изнывая от невозможности припасть к Италии, взялся снабдить этот опус пространным комментарием, в котором, разумеется, самого Ипполитова и нашего странного времени гораздо больше, чем Розанова.

8. Оксана Васякина. "Рана". М.: НЛО, 2021

Тоже травелог, хотя и довольно специфический. Оксана последовательно рассказывает, как перевозила прах умершей матери из Волгоградской области в Усть-Илимск Иркутской области, чтобы похоронить рядом с бабушкой и теткой, и что при этом переживает. Такое путешествие не может не обернуться путешествием вглубь себя - а оно, в свою очередь, не может состоять исключительно из радостных открытий. Как бы там ни было, перед нами полноценный прозаический дебют поэтессы, уже успевшей снискать достаточно громкую известность.

9. Михаил Гаспаров. Собрание сочинений в шести томах. Т. 1: Греция. М.: НЛО, 2021

"Новое литературное обозрение" затеяло первое полное собрание сочинений выдающегося филолога-античника, внятного популяризатора и своеобычного переводчика, умершего 15 лет назад. И очень хорошо сделало, что затеяло. В первом томе собраны его "древнегреческие" сочинения, в первую очередь, разумеется, "Занимательная Греция" - изложение античной истории для детей, которое с удовольствием и пользой прочтет взрослый.

10. Алена Вершигорова. "Остров Беринга и его обитатель" М.: Август, 2021

Московская художница рассказывает словами и красками о том, как она уехала вместе с мужем-биологом на "край русской географии", остров у побережья Камчатки, и провела там несколько лет. Для нее, потомственной московской художественной богемы, все поначалу было трудно, непривычно… и невероятно интересно. Что и нашло свое отражение в этой изящной книге.