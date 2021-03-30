Выплата в 5 тысяч рублей назначена на 14 млн детей

Единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей получили семьи, в которых воспитывается почти 14 млн детей в возрасте до 8 лет, сообщили в Минтруде. При этом на 13 млн детей она была назначена автоматически. Заявление на нее не потребовалось в том случае, если родители обращались за детскими выплатами ранее. Пенсионный фонд перевел им деньги на основании имеющихся у него данных.

В остальных случаях выплата перечислялась по обращению, причем на каждого ребенка, которому по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет, право на нее также получили семьи, в которых дети родились после указа 31 марта 2021 года включительно. По заявлением за ней обратились семьи, в которых воспитывается один миллион детей. Последний день, когда его можно направить в Пенсионный фонд, 31 марта.

В Минтруде напомнили, что выплата не облагается налогом и не влияет на назначение других мер социальной поддержки. Из федерального бюджета на нее потрачено 70 млрд рублей.