Вырастут ли тарифы на автоперевозки грузов

Грузовые автоперевозчики начали уведомлять заказчиков о повышении тарифов из-за роста издержек, рассказали "Российской газете" в ассоциации "Грузавтотранс". Это выходят из тени те, кто экономил на обязательных платежах, парируют в Российском автотранспортном союзе. В итоге придется найти какой-то баланс, считают представители отрасли.

"Поднимать тарифы планируется на 20-30%, может быть, и больше", - говорит президент ассоциации "Грузавтотранс" Владимир Матягин. Тарифы нужно повышать на 50%, сейчас в 90% случаев фрахт идет ниже себестоимости, добавляет председатель Объединения перевозчиков России Сергей Владимиров. Выросли цены на топливо, изменился курс рубля, а запчастей много импортных, повысились платежи в системе "Платон", перечисляют представители отрасли. Раньше перевозчики пытались экономить за счет ухода от налогов и пренебрежения нормами безопасности, но сейчас компенсировать этим растущие затраты уже не удастся, отмечает Матягин.

В минтрансе на момент подписания номера "РГ" ситуацию не прокомментировали. В реальности рынок поделен на сегменты, говорит вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев. В объединении провели анализ, данные предоставляли в минтранс. Крупные перевозчики могут работать только по постоянным контрактам, у них ситуация стабильная. Цены на перевозку все же повысят с 1 апреля, но только на 4% к 2020 году, говорит Алексеев. Это лишь восстановит уровень цен 2019 года.

Мелкие перевозчики работают через посредников, которые оптимизируют затраты. С этого года по новым правилам посредникам - логистическим компаниям, экспедиторам - запретили при оформлении транспортной накладной указывать себя в качестве перевозчика. В итоге стали видны доходы и налоги всех звеньев цепочки. Конечно, работа по правилам привела к повышению издержек. Так что перевозка подорожает, но эти деньги пойдут в бюджет, замечает Алексеев.

В проигрыше могут остаться мелкие перевозчики, которые разорятся, опасается Владимиров. По оценке Матягина, в отрасли сейчас заняты около 10 млн человек. Если рынок монополизируют крупные компании, тарифы все равно вырастут.

Представители отрасли ждут поддержки от государства, возможно за счет выведенных из тени налогов. По оценке VEB Ventures, российский рынок автологистики на конец прошлого года составил около триллиона рублей. По другим оценкам, объем может быть в 2,3-3 раза больше, так как в тени находится примерно половина рынка.