Вызывает множество вопросов правомерность санкционной политики, которая ведется на основе голословных обвинений. Многие ее приверженцы даже ни разу не бывали в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Главный вопрос в том, кто выигрывает от санкционного давления. Очевидно, что сам Синьцзян не выиграл никак: на "санкционной волне" многие зарубежные производители отказались от покупки синьцзянского хлопка, что может сильно ударить по доходам местных жителей.

Проиграл и западный капитал: компании, объявившие бойкот синьцзянскому хлопку, в ответ получили бойкот на крупнейшем рынке КНР и уже несут серьезные убытки. Так, 25 марта акции брендов Nike и Adidas упали на 3,4% и 6,5% соответственно. За один день обе компании потеряли около 11,2 миллиарда долларов рыночной стоимости.

Похоже, от политических игр США и их союзников страдают абсолютно все.