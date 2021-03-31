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31.03.2021 16:34
Рубрика: Экономика

Абрамченко: Поправки "лесных" законов поступят в Госдуму в апреле

Текст: Алексей Дуэль
Подготовленные правительством поправки в Лесной кодекс, Уголовный Кодекс, КоАП и УПК будут внесены в Госдуму в апреле. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на оперативном совещании президента с правительством.

"Готовим поправки для разграничения федерального государственного лесного надзора и лесной охраны, - сказала вице-премьер. - Законопроект позволит возродить институт "лесной охраны" и обеспечить патрулирование лесов на постоянной основе".

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Еще шесть законопроектов, разработанных при участии депутатов и сенаторов, содержат поправки в Лесной и Уголовный кодексы, Кодекс об административных правонарушениях и Уголовно-процессуальный кодекс.

"В этих проектах, например, мы снимаем барьеры, мешающие сегодня изымать лесозаготовительную технику, используемую на незаконной заготовке древесины, а также упрощаем порядок реализации изъятой, незаконно заготовленной древесины, - пояснила Виктория Абрамченко. - Реализация перечисленных мер позволит решить главную проблему лесного комплекса - нелегальную заготовку древесины".

По словам вице-премьера, действующее законодательство не позволяет Росимуществу оперативно реализовать изъятую незаконно добытую древесину. Процесс может растягиваться на целый год. После изменения законов срок сбыта изъятой древесины существенно сократится.

В рамках поддержки глубокой переработки древесины правительство собирается уделить особое внимание развитию отрасли деревянного домостроения.

"Готовим изменения в законодательство, чтобы ввести возможность применения счетов эскроу и механизма проектного финансирования при реализации комплексного индивидуального жилищного (деревянного) строительства индустриальным способом", - подчеркнула Виктория Абрамченко.

Фото: Антон Ваганов/ТАСС
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Еще один законопроект, подготовленный правительством к внесению в Госдуму, касается лесоустройства. По словам вице-премьера, такой закон необходим, чтобы у государства была достоверная информация о лесах и возможность эффективно их использовать.

"Мы предлагаем перевести на федеральный уровень функции по осуществлению лесоустройства, а также повысить интенсивность лесоустроительных работ, установить ответственность исполнителей за их качество, - уточнила Виктория Абрамченко. - Лесные участки, лесоустроительные данные о которых утратили актуальность, будет запрещено выставлять на аукцион и передавать в аренду для заготовки древесины. Законопроект полностью реформирует систему лесоустройства. Результаты лесоустроительных работ должны стать основной для планирования использования лесов в десятилетней перспективе".

Кроме того, завершается подготовка к вступлению в силу с 1 января 2022 года запрета на вывоз из России необработанной древесины хвойных и ценных пород, добавила вице-премьер.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Вице-премьеры Законодательная власть Госдума Уголовное законодательство Административное законодательство

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