Видеотрансляция: Путин проводит совещание с членами правительства

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства. Основная тема встречи - финансирование программ развития регионов.

Как сообщала пресс-служба Кремля, с докладами выступят вице-премьер Марат Хуснуллин, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, а также временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовия Артем Здунов.

Совещания с членами кабмина глава государства проводит регулярно. Во время таких встреч он заслушивает доклады по обозначенным темам и обсуждает актуальные вопросы. По итогам совещаний выходят поручения президента РФ. Предыдущая подобная встреча с кабмином состоялась 10 марта - тогда центральной темой мероприятия стало развитие Дальнего Востока и Арктики.