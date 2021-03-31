Результатом административной реформы, проводившейся в последние три месяца, стало уменьшение почти на 10 процентов численности госаппарата, подвел итог работе вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. В министерствах и ведомствах, включая их территориальные органы, сокращено больше 31 тысячи должностей, расформировано более 60 структурных подразделений внутри федеральных органов исполнительной власти.

Кабинет министров хотел провести административные преобразования еще в прошлом году, но, как и во многие планы, вмешалась пандемия коронавируса. О новой попытке сокращения количества чиновников в России премьер-министр Михаил Мишустин объявил в середине ноября прошлого года. "Откладывать реформу больше нельзя. Важно быстро и качественно настроить систему государственного управления", - заявил он, анонсируя тогда будущие изменения.

В разной степени реформой предполагалось затронуть 45 министерств и ведомств. Штаты центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти с 1 января сокращались на 5%, территориальных органов - на 10%. В ведомствах введен единый стандарт организационной структуры.

"Основной задачей у нас прежде всего являлось соответствие численности госаппарата тем функциям и задачам, которые перед ним стоят", - пояснил Дмитрий Григоренко первую цель реформы. Решался вопрос ликвидации большого количества вакансий, которые использовались в том числе, чтобы экономию выплачивать в качестве мер материального стимулирования. Наконец, наблюдался дисбаланс между количеством руководящих должностей и простых сотрудников.

Необходимость реформирования особенно подчеркнул тяжелый 2020 год, когда страна столкнулась с пандемией коронавируса. "Госаппарат должен был с совершенно другой скоростью, с совершенно другим качеством на это все реагировать", - сказал зампред правительства.

В первую очередь правительство стремится к тому, чтобы госаппарат при реализации возложенных на него функций отталкивался от потребностей человека. "Чтобы не было такого, что госаппарат живет в своей реальности, выполняет какую-то функцию, а людям нужно другое либо в другом виде", - подчеркнул Григоренко. Это касается и формы предоставления услуг, если, например, людям удобнее получать что-то онлайн.

Параллельно правительство занимается решением вопросов оплаты труда чиновников. Ранее существовал дисбаланс в заработных платах внутри госаппарата - когда в ведомствах одного уровня за одну и ту же работу госслужащие могли получать зарплаты с диапазоном в 1,5-2 раза. "В течение этого года мы должны выйти на то, что у нас будет определенный баланс заработных плат", - заявил Дмитрий Григоренко. "Одна из подзадач в рамках реформы - это повышение гарантированной части денежного содержания и уменьшение стимулирующей, - уточнил вице-премьер. - Примерно пытаемся выйти на пропорцию 70 на 30. Люди должны понимать, что гарантированный размер оплаты труда, который государство выплачивает, достаточный и не все зависит от стимулирующей части". Стимулирующая часть, признает он, тоже важна, поскольку мотивирует действовать быстрее и качественнее. "Мы сейчас очень серьезно на эту тему работаем, чтобы стимулирующая часть выплачивалась не просто как часть заработной платы, а действительно зависела от работы конкретного ведомства, конкретного чиновника", - сказал зампред правительства.

Дмитрий Григоренко: Когда мы будем незаметными, тогда мы будем считать, что реформа госаппарата у нас прошла на ура. Незаметный госаппарат - наверно, лучший госаппарат

Давать оценку проведенной реформе сейчас Дмитрий Григоренко не спешит. Решающим фактором здесь он считает качество услуг, которые будет оказывать новая система. Бессмысленно делать идеальный госаппарат, а услугу оказывать плохо или некачественно, уверен зампред правительства: "Задача на этом этапе - сделать госаппарат в таком виде, чтобы он соответствовал запросам нашего времени и наших граждан". И оценивать результаты нужно с позиции граждан. Для себя Григоренко определил лучшую характеристику госаппарата: "Когда мы будем незаметными, тогда мы будем считать, что реформа госаппарата у нас прошла на ура. Незаметный госаппарат - наверно, лучший госаппарат".

Конкретно

Сокращения почти не затронули "живых" сотрудников

"Российская газета" попросила федеральные органы исполнительной власти рассказать, как прошли эти три месяца реорганизации и как реформа повлияла на их работу.

Как и предполагалось, из-за большого числа вакансий сокращения почти не затронули "живых" сотрудников, и даже после сокращений осталось много незанятых должностей. Так, в Росстате, где на 1 января в центральном аппарате работали 759 человек, а в территориальных органах - почти 17 тыс. человек, сокращения составили 2,5% и 10,2% соответственно (под них попали и действующие сотрудники, и вакансии). Но на 1 марта в территориальных органах все равно было вакантно 345 штатных единиц, в центральном аппарате - 79. Представитель минэкономразвития также сообщил, что в результате сокращений и реорганизации общее количество вакансий сократилось, но в министерстве сохраняется пул вакансий, "достаточный как для приема на работу молодых перспективных специалистов, так и для дальнейшего карьерного роста профессионалов в различных областях".

Вместе с тем в ходе изменения структуры в некоторых ведомствах, где сокращались только вакантные должности, часть сотрудников ушла, воспользовавшись возможностью получить выходное пособие. В министерстве энергетики на конец прошлого года было 68 вакансий, сокращение коснулось 22 штатных единиц (стандартные 5% штатной численности), но в результате организационно-штатных мероприятий сменить работу и получить выходное пособие решили больше сотрудников, чем было сокращено. Не все согласились с предложенными им должностями в новой структуре, а предложили всем, как это и предписано законом. В данный момент в министерстве вакантно 30% штатных единиц, идет активный подбор кандидатов, готовятся конкурсы на вакантные позиции.

В Федеральной антимонопольной службе предельная численность центрального аппарата была сокращена в большем объеме, чем предусматривалось постановлением правительства, за счет максимально возможного сохранения предельной численности территориальных органов, вакантными там остаются около 3% должностей технических специалистов.

В Россельхознадзоре сокращения преимущественно затронули типовые отделы: отделы кадров, делопроизводства, юридический. Сейчас штатная численность центрального аппарата - 147 человек. Проводя сокращения предельной численности территориальных управлений (на 996 штатных единиц, до 8455), Россельхознадзор инициировал их реорганизацию: вместо существовавшего ранее 51 территориального управления в структуре службы останется 38. В результате этой работы будут образованы 10 объединенных ТУ, покрывающих несколько регионов (Северо-Кавказское, Кавказское, Северо-Западное, Североморское межрегиональные управления и другие).

Одной из ключевых задач для ведомств было ограничить 30% долю сотрудников в так называемых обеспечивающих подразделениях (кадры, бухгалтерия и т.д.). Так, в минтрансе эта доля составила после реорганизации 24%. Ведомства, которые переехали в башню "Москва-Сити", еще до реформы оптимизировали свои обеспечивающие подразделения. Среди них минпромторг - по оценке его представителя, министерство подошло к реформе государственного управления достаточно подготовленным, существенных изменений в структуре ведомства не произошло.

В ходе реорганизации уменьшилось количество руководящих должностей. В том же минтрансе, в частности, число помощников министра сокращено с семи до пяти, численность каждого департамента министерства теперь составляет не менее 40 единиц. На две единицы уменьшено число заместителей руководителей департаментов, при этом каждый из них теперь курирует деятельность не менее двух отделов, входящих в департамент.

Высвободившиеся в результате сокращений предельной численности бюджетные ассигнования на оплату труда сохранены за министерствами и ведомствами для материального стимулирования их сотрудников.

Внутрирабочие процессы в целом не поменялись, хотя в новой структуре определенная донастройка потребовалась. "Революций, как и было обещано, не произошло, - отметил представитель минэнерго. - Работаем". "Сокращение предельной численности вносит свои изменения во внутриведомственные процессы, ставя перед министерством прежде всего задачу по дальнейшей цифровизации его деятельности и повышению эффективности реализации поставленных руководством страны задач за счет внутренних резервов, - сообщил представитель минэкономразвития. - Отмечаем, что оптимизация прошла во всех обеспечивающих департаментах".