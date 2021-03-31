"Академик Черский" прибыл к месту достройки "Северного потока-2"

Трубоукладчик "Академик Черский" прибыл к месту достройки газопровода "Северный поток-2", сообщает оператор проекта Nord Stream 2 AG.

"Информируем вас о том, что судно "Академик Черский" прибыло на точку проведения работ", - цитирует ТАСС заявление компании.

Раннее в Nord Stream 2 уточняли, что судно приступит к прокладке трубопровода в исключительной экономической зоне Дании после некоторого подготовительного периода.

В документах Морского управления Дании (DMA), которое выдает разрешение на работы в водах исключительной экономической зоны страны, указывается что строительство можно будет проводить до конца сентября этого года.

К сегодняшнему дню осталось проложить менее 130 км двух ниток газопровода. В исключительной экономической зоне Дании - около 70 и 25 км, а также 16,5 и 13,9 км - в зоне Германии. Сейчас здесь же работает российская баржа "Фортуна", которая проложила уже более половины одной нитки газопровода в датских водах.

"Северный поток-2" прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию. "Газпром" реализует проект совместно с крупнейшими европейскими компаниями. Мощность двух линий газопровода должна составить 55 миллиардов кубометров в год.