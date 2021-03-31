Алексей Оверчук обсудил изменение климата с управляющим Всемирного банка

Заместитель председателя российского правительства Алексей Оверчук в режиме видеоконференции обсудил с управляющим директором Всемирного банка Акселем ван Тротсенбургом результаты совместной работы России и группы Всемирного банка, сообщили в правительстве.

Кроме этого, на встрече речь шла о выполнении договоренностей, достигнутых во время встречи с президентом Всемирного банка Дэвидом Малпассом в октябре 2020 года, ключевых проблемах, связанных с изменением климата, и усилиях по обеспечению устойчивого развития.

Встреча состоялась в преддверии заседания Объединенного министерского комитета Советов управляющих Банка и Фонда по передаче реальных ресурсов развивающимся странам (Комитет по развитию).