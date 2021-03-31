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Apple озвучила даты презентации iOS 15 и macOS

Текст:   Виктория Чернышева
31.03.2021,  
14:27
Фото: apple.com Фото: apple.com
Фото: apple.com

Apple объявила даты проведения конференции Worldwide Developers Conference (WWDC 2021), где будут представлены новые версии операционных систем iOS 15, iPadOS 15, macOS 12, TVOS 15 и watchOS 8.

Как уточняет портал Macrumors, мероприятие назначен на 7-11 июня. Как и в прошлом году, из-за пандемии конференция пройдет в онлайн-формате.

При этом, в Apple заявили, что WWDC 2021 будет бесплатной для разработчиков: с них не будут брать взнос за участие - 1599 долларов.

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Сессии и полезная информация для них будет доступна на веб-сайте компании, а также в специальном приложении Apple для iPhone, iPad и Apple TV.

Пока неясно, будут ли презентованы в июне какие-либо "яблочые" устройства.

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