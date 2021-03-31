АТОР оценила сроки начала туристических поездок в Европу

Большинство европейских стран вряд ли откроется для россиян этим летом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе.

По ее словам, границы могут открыться до конца года.

"Но мы также понимаем, что ситуация может поменяться на прямо противоположную, и позитивные новости появятся раньше. Но это только надежда, не прогноз", - заявила Ломидзе.

Она также напомнила, что Италия и Испания сейчас закрыты даже для передвижения своих граждан из-за третьей волны коронавируса.