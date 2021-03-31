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31.03.2021 14:52
Рубрика: Экономика

АТОР оценила сроки начала туристических поездок в Европу

Текст: Василий Кошкин

Большинство европейских стран вряд ли откроется для россиян этим летом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе.

Фото: Getty Images
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По ее словам, границы могут открыться до конца года.

"Но мы также понимаем, что ситуация может поменяться на прямо противоположную, и позитивные новости появятся раньше. Но это только надежда, не прогноз", - заявила Ломидзе.

Она также напомнила, что Италия и Испания сейчас закрыты даже для передвижения своих граждан из-за третьей волны коронавируса.

Экономика Туризм Пандемия коронавируса COVID-19

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