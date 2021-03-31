Банк России выпустил монеты к 60-летию полета Гагарина

Банк России выпускает в обращение четыре памятные монеты "60-летие первого полета человека в космос" номиналом 25 рублей: серебряную и из недрагоценных металлов, каждую в двух вариантах покрытия - "классическом" и цветном.

Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, космический корабль "Восток-1" с Юрием Гагариным на борту был запущен с космодрома Байконур на околоземную орбиту.

Тиражи серебряных монет - 1 и 0,5 тыс. экз., из недрагоценных металлов - 850 тыс. и 150 тыс. экз.

На оборотной стороне серебряных монет - рельефные изображения летящей фигуры человека с крыльями и звезды на фоне созвездий Тельца, Льва и Стрельца.